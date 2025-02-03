CHP’li Semra Dinçer’den Diyanet’e Fitre İsyanı: Resmen Vatandaşla Alay Ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 180 lira olarak belirledi. Diyanet'ten yapılan açıklamada "Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir" denildi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer açıklanan fitre miktarı sonrasında Diyanet’e “Bir kişinin iki doyumluk yemeği ölçek alınarak 180 lira olarak açıklanan fitre bedeline bugün yurttaş sahur bile yapamayacak duruma gelmiştir. TÜİK’den sonra Diyanet de resmen vatandaşla alay ediyor” diyerek tepki gösterdi.

'SİMİT DAHİ 20 LİRA'

Her ürüne zam geldiğini belirten Dinçer şunları söyledi: 1 kilo peynir en az 200 lira. Bir simit dahi 20 lira. Halkın tüm kesimlerinin geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde böyle bir rakam belirlemek, AKP iktidarının ve onun aparatı gibi çalışan kurumların gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu gözler önüne sermektedir.

'SAHUR BİLE YAPAMAZ'

“İnsanların karınlarını 180 liraya doyurabileceklerini iddia ediyorlar” diyen Dinçer tepkisini şu sözlerle devam ettirdi:

Sokağa çıkmaktan, pazara inmekten imtina eden AKP iktidarı, bu yıl da vatandaşın Ramazan heyecanına ve bayram sevincine ket vuracak. 180 lirayla bir kişiye ne yemek yedirebilirsiniz ne de doğru düzgün bir gıda yardımı yapabilirsiniz. 180 lirayla vatandaş bırakın iftarı, sahur bile yapamaz. Belirlenen fitre miktarı Ramazan ayında iftar sofralarının boş kalacağının en önemli kanıtı.

Kaynak: Haber Merkezi