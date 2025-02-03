AKP'li Vekilin Canını Sosyal Medya Yorumları Sıktı: Hemen Altına 'Zıkkım Yiyin'...

AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, TBMM komisyon toplantısında dert yakındı. Sosyal medyada vatandaşların milletvekillerine yönelik yapılan olumsuz yorumlardan rahatsız olduğunu; bir fotoğraf paylaştıklarında ‘Zıkkım yiyin’ tepkisi aldıklarını belirterek “Çok can sıkıcı ve gerçekten önüne geçilmesi gereken bir konu” olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme:
AKP'li Vekilin Canını Sosyal Medya Yorumları Sıktı: Hemen Altına 'Zıkkım Yiyin'...

TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu Oturum Başkanı, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün'e sosyal medyada kendilerine yönelik yapılan yorumlara dair isyan etti.

Siyasetçi olarak sanal dünyada sürekli linçe uğradıklarını belirten Asuman Erdoğan, paylaşımlarına yapılan yorumlardan çok dertli olduğunu söyledi.

AKP'li Vekilin Canını Sosyal Medya Yorumları Sıktı: Hemen Altına 'Zıkkım Yiyin'... - Resim : 1

AKP’li VEKİLİN SOSYAL MEDYA DERDİ

Erdoğan, muhalefet ve iktidar dahil sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara gelen yorumlardan çok dertli olduklarını dile getirerek, “Yani şurada fotoğraf çektirelim, hemen altına işte -kusura bakmayın- 'Zıkkım yiyin.' falan şeklinde başlayan çok acayip şeyler” ifadesini kullandı.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ İSTEDİ

BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün’e dert yakınan Erdoğan, bu meseleye dair ne yapabileceklerini sorarken; çözüm olarak ya yorumları sildiklerini ya da engelleme yoluna gittiklerini belirtti.

Erdoğan, “Yaptığımız bunlar ama gerçekten bence çok can sıkıcı ve gerçekten önüne geçilmesi gereken bir konu" diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İLGİNÇ DİYALOG TUTANAKLARA YANSIDI

Bu sözlerin ardından Erdoğan ve Gün arasında tutanaklara da yansıyan ilginç bir diyalog yaşandı.

Gün, Anayasa Mahkemesi’nin 10 Ekim’de iptal ettiği kişilik haklarıyla ilgili ‘9. Maddeyi’ anımsatarak bu paylaşımlara dair mahkeme yolunun kapandığını belirtti.

Erdoğan’ın buna çözüm olarak ne yapabiliriz sorusuna ise Gün, “Yüce Meclisimiz artık yeni kanuna yapacak” sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı... Sosyal Medyaya Yeni Düzenleme SinyaliCumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı... Sosyal Medyaya Yeni Düzenleme SinyaliSiyaset
Sosyal Medya Hırsızı 10 Kişi TutuklandıSosyal Medya Hırsızı 10 Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
2025 Yılında 1381 Engelli Öğretmen Atanacak Sayı Belli Oldu! Yüzlerce Engelli Öğretmen Atanacak
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Suriye Lideri Şara'nın Türkiye'ye Geleceği Tarih Belli Oldu Suriye Lideri Ahmed Şara Türkiye'ye Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Açıkladı: Asgari Ücretli, Emekli ve Memurun Kaybı Netleşti Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Verdi
NOW TV'nin İddialı Dizisi Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu: Yapımcı Faruk Turgut Ağzından Kaçırdı Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu
Dünyada Altın Zengini Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyada Altın Zengini Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti
Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu