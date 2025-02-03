AKP'li Vekilin Canını Sosyal Medya Yorumları Sıktı: Hemen Altına 'Zıkkım Yiyin'...

TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu Oturum Başkanı, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün'e sosyal medyada kendilerine yönelik yapılan yorumlara dair isyan etti.

Siyasetçi olarak sanal dünyada sürekli linçe uğradıklarını belirten Asuman Erdoğan, paylaşımlarına yapılan yorumlardan çok dertli olduğunu söyledi.

AKP’li VEKİLİN SOSYAL MEDYA DERDİ

Erdoğan, muhalefet ve iktidar dahil sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara gelen yorumlardan çok dertli olduklarını dile getirerek, “Yani şurada fotoğraf çektirelim, hemen altına işte -kusura bakmayın- 'Zıkkım yiyin.' falan şeklinde başlayan çok acayip şeyler” ifadesini kullandı.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ İSTEDİ

BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün’e dert yakınan Erdoğan, bu meseleye dair ne yapabileceklerini sorarken; çözüm olarak ya yorumları sildiklerini ya da engelleme yoluna gittiklerini belirtti.

Erdoğan, “Yaptığımız bunlar ama gerçekten bence çok can sıkıcı ve gerçekten önüne geçilmesi gereken bir konu" diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İLGİNÇ DİYALOG TUTANAKLARA YANSIDI

Bu sözlerin ardından Erdoğan ve Gün arasında tutanaklara da yansıyan ilginç bir diyalog yaşandı.

Gün, Anayasa Mahkemesi’nin 10 Ekim’de iptal ettiği kişilik haklarıyla ilgili ‘9. Maddeyi’ anımsatarak bu paylaşımlara dair mahkeme yolunun kapandığını belirtti.

Erdoğan’ın buna çözüm olarak ne yapabiliriz sorusuna ise Gün, “Yüce Meclisimiz artık yeni kanuna yapacak” sözleriyle yanıt verdi.

Kaynak: Haber Merkezi