Suriye Lideri Şara'nın Türkiye'ye Geleceği Tarih Belli Oldu

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün Suudi Arabistan'a yaptığı ilk resmi yurt dışı ziyaretinin ardından yarın (4 Şubat Salı) günü Türkiye'ye geliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan bu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyururken ziyarete dair detayları da paylaştı.

Altun'un paylaşımına göre, Şara, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine başkent Ankara'ya gelecek.

Beştepe'de gerçekleşecek olan görüşmede Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak. Yine görüşmedeki Suriye'deki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceği öğrenildi.

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecektir.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 3, 2025

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi