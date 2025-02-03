Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı... Sosyal Medyaya Yeni Düzenleme Sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, törende öğretmenlere yönelik şiddete tepki göstererek, toplumda yayılan şiddetin temel etkenleri olarak sosyal medya ve dizileri işaret etti. Cumhurbaşkanı, özellikle çocuk ve gençlerde sık görülen ekran bağımlılığıyla ilgili de bazı düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PLANETARYUMU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Eğitim külliyemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada eğitim alacak olan gençlerin gelecekte önemli roller üstleneceklerine yürekten inanıyorum. Külliyemizde 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor.



Külliyemizdeki Türkiye'nin en büyük planetaryumunu da bugün hizmete açıyoruz. Temelini attığım ve inşa sürecini de yakından takip ettiğim kampüsün açılışını yapmak benim için bir mutluluk kaynağı. Bizden desteğini sakınmayan milletimize de teşekkür ediyorum.

'ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 80'İNİ BİZ GÖREVE BAŞLATTIK'

2002'de eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyar iken bugün bu tutar yüksek öğretim dahil 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce derslik sayısı 367 bin iken bu sayıyı iki katına 735 bine çıkardık. 80 yılda yapılan derslik sayısından fazlasını inşa ettik. 820 binden fazla öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80'ini biz göreve başlattık.

'DERS KİTAPLARINI ÜCRETSİZ DAĞITTIK'

60-70 kişinin ders yaptığı kalabalık sınıflar tarih oldu. Bizim okuduğumuz dönemde İstanbul'da sınıfta 80 Anadolu'da 100'ün üzerinde öğrenci vardı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında gelişmiş ülke rakamlarını yakaladık. Ders kitabı vatandaşın en önemli sorunlarından biriydi. 1 hafta sonraya kırtasiyeden randevu alıp gidip kitaplarımızı alırdık. 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerin sırtından aldık.

'GENÇLER SİZE YALVARIYORUM'

Bizim kültürümüzde öğretmene el kalkmaz. İster veli ister öğrenci olsun, kimse yapamaz. Şiddetle mücadele konusunda hükümet olarak çok hassasız. Sosyal medyadaki, dizilerdeki şiddetin yayılmasına karşıyız, üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Sigara, içki, kötü maddeler gibi tehlikelere karşı gençleri korumalıyız. Gençler; bir cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak sizden rica ediyorum, size yalvarıyorum. Kendinizi bunlardan sakının.

'EKRAN BAĞIMLILIĞI VEBA GİBİ YAYILIYOR'

Zehir tacirlerinin tepelerine binip bu alçakların yakasına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan ekran bağımlığı da gündemimizin en üst sırasında. Çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Hayatımda sigara, alkol yok. Bu tür bağımlılıklar asla yok. Evlatlarıma torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam size de bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi