Beklenen Açıklama Geldi: Mansur Yavaş'tan Adaylık Çıkışı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ‘Olası Bir Depreme Hazır mıyız?’ isimli etkinliğe katıldı. Yavaş, etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, CHP'de cumhurbaşkanı adayı için ön seçim yapılmasına ilişkin gelen soruyu da yanıtladı. Yavaş, seçim tarihi belli olmadığı için adaylık tartışması için 'erken' olduğunu belirtti.

Yavaş depreme ilişkin açıklamalarında ise, "Bu zihniyet şöyle gösteriyor kendisini. Tüm afetlerde yaşadık. Depremin olduğu ile göre birtakım insanlar “Allah onları cezalandırdı” diyor. Bunun dünyanın var olduğundan beri olan bir olay olduğunu anlatmak lazım. Tedbir almayanları cezalandırmak lazım" dedi.

YAVAŞ'TAN ÖNSEÇİM YANITI

Yavaş etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP'nin ön seçim hamlesine ilişkin gelen soru için konuşan Yavaş, tarihin çok erken olduğunu söyleyerek ekonomik sorunları vurguladı. Muhalefetin hep birlikte derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini söyleyen Yavaş, "Seçim tarihimiz henüz belli değil" diye konuştu.

'BEN SADECE ADAYLIĞI ERKEN BULUYORUM'

Yavaş, 'Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?" sorusuna, "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Güne ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek 'adaylık yarışına girdiler' açıklamasına da yanıt veren Yavaş, "Cumhurbaşkanı eleştirebilir. Ancak gerçek durum şöyle. Toplum dayanamaz durumda. Bir an evvel seçim yapılması lazım. Her halükarda erken seçim istiyoruz. Ama seçim tarihi belli olmadığı için neyi tartışacağız diye söyledim. AK Parti’nin vekilleri bir pazara çıksınlar, vatandaşın haline baksınlar zaten durumu anlayacaklardır. Sokağa çıktığınız zaman gerçek enflasyonu görüyorsunuz. Ben her ne kadar 2028 deseler de 2028’e kadar götüremeyecekleri kanaatindeyim. En erken sürede olsun, vatandaş çile çekmekten kurtulsun" dedi.

'AFET OLURSA BİZ HAZIRIZ'

Yavaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu konunun kökten çözülmesi için, afete dirençli kentler yaratılması için öncelikle, zihniyet değişmedikçe hiçbir şey yapamayız. Bu zihniyet şöyle gösteriyor kendisini. Tüm afetlerde yaşadık. Depremin olduğu ile göre birtakım insanlar “Allah onları cezalandırdı” diyor. Bunun dünyanın var olduğundan beri olan bir olay olduğunu anlatmak lazım. Tedbir almayanları cezalandırmak lazım.

6 Şubat'ta da şunu görüyoruz. bazı müteahhitler siyasi kimliğine göre azıcık yatıyor ve çıkıyor. Bir cezasızlık algısı var.

Afetten sonra ne oluyor? Zihniyetten kastettiğim de budur. Sel oldu, destek göndereceğiz, "siz göndermeyin, bizde yeterince var" diye, insanlar yeter ki Ankara'dan gelmesin diye, oradaki insanların çile çekmesini seyrediyorsunuz.

Halbuki gittiğimiz yerde kim olursa olsun biz insan canı için gidiyoruz. Bu büyükşehir yasası çıktıktan sonra, kamuda hiçbir kurumun aracı yok biliyor musunuz? Kamuda araç yok. Biz burada ayırmak yerine, kıskanmak yerine şimdiden 30 büyükşehir belediyesini bütün illere bölmek suretiyle, afetle karşılaşıldığı zaman emir almadan oralara gitmek hiç de zor değil.

Örnekler var, Japonya’da Tayvan’da çok şiddetli depremler olmasına rağmen, insanlar ölmezken eğer burada ihmal yüzünden insanlar ölüyorsa bunun katili toplum olarak hepimiziz.

Bizim şu anda yapabildiğimizi Afet Daire Başkanlığımız anlatmış. Anında müdahale edebilecek bir alan oluşturduk. 2 saat içinde yola çıkabilecek şekilde araçlarımız hazır. Afet olursa biz hazır bir şekilde bekliyoruz. En hazır olmamız gereken konu da beraber olmak.

Kaynak: Haber Merkezi