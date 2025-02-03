CHP'de 'Adaylık Krizi' İddiası: Özgür Özel 'İmamoğlu' Dedi, Yavaş Karşı Çıktı

Hayat pahalılığı karşısında mücadele etmekte zorlanan vatandaşın isyanı büyürken, iktidardan muhalif isimlere yönelik siyasi baskının da artmasıyla "erken seçim" çağrıları yükselmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı adayını parti üyeleriyle belirleme kararını açıklayıp İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın adını zikretmesinin ardından gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk Tv canlı yayınında çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı.

YAVAŞ 'DOĞRU DEĞİL' DEDİ

Edindiği bilgiyi birkaç kaynaktan teyit ettiğini söyleyen Küçükkaya, Özgür Özel'in Mansur Yavaş ile konuşmasında "İmamoğlu'na doğru bir rüzgar geliyor. Biz de onu koruyalım. Ne yapalım? Adayı açıklayalım mı?" diye sorduğunu, Yavaş'ın ise "Bunu doğru bulmuyorum. Politik olarak da yanlış bir tutum olur bu" dediğini aktardı.

ABB Başkanı'nın CHP liderine bazı dosyalar verdiğini de söyleyen Küçükkaya, "Yavaş diyor ki, 'Ben Ankara'da şu kadar kişiye yardım ediyorum. Ekonomi önde gelen gündem, daha seçimin ne zaman yapılacağı belli değil. Şimdiden bizim adayımızı açıklamamız doğru değil.' Yani Özel'e karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk Tv