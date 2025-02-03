CHP'de 'Adaylık Krizi' İddiası: Özgür Özel 'İmamoğlu' Dedi, Yavaş Karşı Çıktı

İsmail Küçükkaya'dan, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çalışmalara başlayan CHP ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adının geçtiği adaylık konusunda Özgür Özel'in hızla açıklama yapmayı düşündüğünü ancak Yavaş'ın adayın hemen duyurulmasına karşı çıktığını öne sürdü.

Son Güncelleme:
CHP'de 'Adaylık Krizi' İddiası: Özgür Özel 'İmamoğlu' Dedi, Yavaş Karşı Çıktı

Hayat pahalılığı karşısında mücadele etmekte zorlanan vatandaşın isyanı büyürken, iktidardan muhalif isimlere yönelik siyasi baskının da artmasıyla "erken seçim" çağrıları yükselmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı adayını parti üyeleriyle belirleme kararını açıklayıp İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın adını zikretmesinin ardından gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk Tv canlı yayınında çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı.

CHP'de 'Adaylık Krizi' İddiası: Özgür Özel 'İmamoğlu' Dedi, Yavaş Karşı Çıktı - Resim : 1

YAVAŞ 'DOĞRU DEĞİL' DEDİ

Edindiği bilgiyi birkaç kaynaktan teyit ettiğini söyleyen Küçükkaya, Özgür Özel'in Mansur Yavaş ile konuşmasında "İmamoğlu'na doğru bir rüzgar geliyor. Biz de onu koruyalım. Ne yapalım? Adayı açıklayalım mı?" diye sorduğunu, Yavaş'ın ise "Bunu doğru bulmuyorum. Politik olarak da yanlış bir tutum olur bu" dediğini aktardı.

CHP'de 'Adaylık Krizi' İddiası: Özgür Özel 'İmamoğlu' Dedi, Yavaş Karşı Çıktı - Resim : 2

ABB Başkanı'nın CHP liderine bazı dosyalar verdiğini de söyleyen Küçükkaya, "Yavaş diyor ki, 'Ben Ankara'da şu kadar kişiye yardım ediyorum. Ekonomi önde gelen gündem, daha seçimin ne zaman yapılacağı belli değil. Şimdiden bizim adayımızı açıklamamız doğru değil.' Yani Özel'e karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Adayını Belirliyor: 'Üyelik Nöbeti' Başladı, Küsler Partiye DöndüCHP Adayını Belirliyor: 'Üyelik Nöbeti' Başladı, Küsler Partiye DöndüSiyaset
9 Anketin Ortalamasında Çarpıcı Sonuç: AKP ve CHP'nin Arasındaki Oy Farkı Bıçak Sırtı... İşte Detaylar9 Anketin Ortalamasında Çarpıcı Sonuç: AKP ve CHP'nin Arasındaki Oy Farkı Bıçak Sırtı... İşte DetaylarGüncel

Kaynak: Halk Tv

Etiketler
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş
Son Güncelleme:
Şimşek'in 'Emekli Maaşı' Açıklamasına Tepki: 'Gerçekleri Çarpıtıyorlar' Şimşek'in 'Emekli Maaşı' Açıklamasına Tepki
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Yollar 1 Yılda 'Köstebek Çukuru'na Döndü, Konu Meclis Gündemine Taşındı Yollar 1 Yılda 'Köstebek Çukuru'na Döndü, Konu Meclis Gündemine Taşındı
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
ÇOK OKUNANLAR
NOW TV'nin İddialı Dizisi Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu: Yapımcı Faruk Turgut Ağzından Kaçırdı Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu
Dünyada Altın Zengini Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyada Altın Zengini Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti
Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf
İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu