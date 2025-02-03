CHP Adayını Belirliyor: 'Üyelik Nöbeti' Başladı, Küsler Partiye Döndü

İktidarın muhalefet yönelik siyasi baskısının artmasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, henüz yaklaşan kesin bir seçim olmamasına rağmen Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyeceklerini duyurdu. Adayı parti üyelerinin seçimi doğrultusunda belirleyeceklerini söyleyen Özel, CHP'ye üye olma çağrısı yaptı. Özel'in kararının ardından, tüm il ve ilçe başkanlıklarına üye yazım işlemleri için nöbetçi bırakma talimatı da gönderildi. Aday belirleme sürecinin 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, daha önce günlük ortalama 100 olan internet üzerinden yapılan üyelik başvuruları, Özel’in çağrısı sonrasında son 5 gün içinde 20-25 kat artarak, ortalama 2 bin ila 2 bin 500 arasında bir başvuru sayısına ulaştı. Ayrıca, üye formu ile yapılan başvuruların da 20 kat oranında arttığı belirtildi. Partililer, "Partimize küs, kavgalı üyelerimiz bile genel başkanın ön seçim çağrısından sonra telefon açmaya başladı. Nasıl oy kullanacaklarını, seçimin ne zaman yapılacağını sordular” dedi.

KISA SÜRE İÇİNDE TAKVİM AÇIKLANACAK

Ön seçimde oy kullanma hakkına sahip üyelerin belirlenebilmesi için bir son başvuru tarihi belirleneceği ifade edilirken, aday belirleme sürecinin ise yaklaşık bir ay içinde sonuçlanması öngörülüyor. Bu süreçle ilgili olarak parti yönetimi, kısa bir süre içinde takvimi açıklamayı planlıyor ve önseçimin şubat sonu veya mart ayında yapılabileceği bildirildi.

Ön seçimin nasıl gerçekleşeceğine dair görüşlerini de paylaşan CHP kaynakları, “Gerçek bir genel seçim atmosferi yaratacağız. Sandık görevlilerini görevlendireceğiz, üyelik listelerini ilan edeceğiz ve itiraz süreçleri işleyecek. Şu an tek beklentimiz, genel merkezden gelecek takvim. Görevlendirmeler yapıldığında ise herkes görevine hazır olacak” diye konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet