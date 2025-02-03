Kabine İki Hafta Aranın Ardından Toplanıyor: Masada Hangi Konular Var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak Kabine, yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddelerinin ekonomi, terörle mücadele ve Bolu'daki otel yangını olacağı belirtiliyor.

EKONOMİ

Kabine toplantısında ekonomik gelişmeler mercek altına alınacak. Enflasyondaki son durum ve fiyat istikrarını sağlamak için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabine toplantısında güvenlik konularının da geniş bir şekilde ele alınacağı öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar değerlendirilirken, yurt içindeki terör ve organize suç örgütlerine yönelik mücadelede gelinen son durum görüşülecek. Yetkililer, güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonlar hakkında kapsamlı bir sunum yapacak.

KARTLAKAYA FACİASI

Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın, toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Ayrıca, işletmelerdeki yangın güvenliği denetimlerinin sıkılaştırılması için yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

SURİYE İLE İŞ BİRİLİĞİ

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin bölgeye etkileri ele alınırken, Suriye’nin yeni yönetimiyle işbirliği konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi