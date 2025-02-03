Ege Beşik Gibi Sallanıyor... AFAD Açıkladı: Bir Günde 400 Sarsıntı

Ege Denizi üst üste depremlerle sallanıyor. AFAD, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren depremlerin sayısının 400’ün üzerine çıktığını açıkladı. Öte yandan saat 05.34 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Ege Beşik Gibi Sallanıyor... AFAD Açıkladı: Bir Günde 400 Sarsıntı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400’ün üzerine çıktığını duyurdu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, "Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir" denildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

SANTORİNİ'NİN 25 KM KUZEYİNDE

"Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir. 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır.

'RESMİ KAYNAĞI TAKİP EDİN'

Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur."

BİR DEPREM DAHA OLDU

Öte yandan AFAD verilerine göre, saat 05.34'te Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklarken sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Ege Beşik Gibi Sallanıyor... AFAD Açıkladı: Bir Günde 400 Sarsıntı Ege Beşik Gibi Sallanıyor... Bir Günde 400 Sarsıntı