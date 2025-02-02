Beşik Gibi Sallanıyor! Ege'de Peş Peşe Depremler

Ege Denizi durmak bilmiyor. Saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7.2 kilometre olarak ölçüldü.

Bu deprem sabah meydana gelen 4.7'lik depremin ardından Ege Denizi'nde yaşanan 7. deprem oldu.

Saat 14.04'de Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.2 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin merkezini Akdeniz olarak gösterdi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçerken derinliğini 2.1 kilometre olarak açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi