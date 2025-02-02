Beşik Gibi Sallanıyor! Ege'de Peş Peşe Depremler
Ege Denizi üst üste depremlerle sallanıyor. Sabah saatlerinde 4.7 ile sallanan ve sonrasında 3 ile 4 arasında değişen şiddetlerde deprem yaşanan Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin ardından Ege 4.3'lük depremle bir kez daha sallandı. Ege'de saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
Ege Denizi durmak bilmiyor. Saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7.2 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:14:53:46 TSİ
Enlem:36.64472 N
Boylam:25.71 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Jk9S0kCxKX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bu deprem sabah meydana gelen 4.7'lik depremin ardından Ege Denizi'nde yaşanan 7. deprem oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:14:41:28 TSİ
Enlem:36.62694 N
Boylam:25.66917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/a1myaxPl4r@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 14.04'de Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.2 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:14:04:03 TSİ
Enlem:36.37083 N
Boylam:24.64056 E
Derinlik:7.2 km
Detay:https://t.co/zkp8DXYwjw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin merkezini Akdeniz olarak gösterdi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçerken derinliğini 2.1 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 2, 2025
AKDENIZ https://t.co/eYwGdMLWFn
02.02.2025, 14:04:13 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 2.1 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi