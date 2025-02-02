AFAD Duyurdu: Muğla Bodrum Açıklarında Korkutan Büyük Deprem!

Ege Denizi'nde Muğla-Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 6.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

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AFAD Duyurdu: Muğla Bodrum Açıklarında Korkutan Büyük Deprem!

AFAD sosyal medya hesabından Muğla Bodrum açıklarında şiddetli bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Deprem çevre ilçelerden de hissedilirken vatandaşlar panik anları yaşadı.

AFAD Duyurdu: Muğla Bodrum Açıklarında Korkutan Büyük Deprem! - Resim : 1

AFAD verilerine göre saat 10.22 sıralarında Bodrum açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

Deprem yerin 6.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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