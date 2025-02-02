AFAD Duyurdu: Muğla Bodrum Açıklarında Korkutan Büyük Deprem!
Ege Denizi'nde Muğla-Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 6.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD sosyal medya hesabından Muğla Bodrum açıklarında şiddetli bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Deprem çevre ilçelerden de hissedilirken vatandaşlar panik anları yaşadı.
AFAD verilerine göre saat 10.22 sıralarında Bodrum açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.
Deprem yerin 6.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-02-02
Saat:10:22:05 TSİ
Enlem:36.67861 N
Boylam:25.3825 E
Derinlik:6.64 km
Detay:https://t.co/rdMC0RuxEc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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Kaynak: Haber Merkezi
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