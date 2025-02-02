Akdeniz'de Bir Günde 20'den Fazla Deprem Oldu... Naci Görür'den Flaş Açıklama: Devamlı Geriliyor

Akdeniz bölgesinde son 24 saatte 20'den fazla deprem gerçekleşti. Akdeniz’de peş peşe meydana gelen depremler tedirginlik yarattı. Prof. Dr. Naci Görür, depremin nedenlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Akdeniz'de Bir Günde 20'den Fazla Deprem Oldu... Naci Görür'den Flaş Açıklama: Devamlı Geriliyor

Kandilli Rasathanesi son 24 saat içerisinde Akdeniz bölgesinde 20'den fazla depremin meydana geldiğini bildirdi. Kandilli, Akdeniz merkezli son depremin büyüklüğünü 3 olarak açıklarken yerin 5.5 km derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Akdeniz'de Bir Günde 20'den Fazla Deprem Oldu... Naci Görür'den Flaş Açıklama: Devamlı Geriliyor - Resim : 1

Akdeniz’de peş peşe meydana gelen depremler vatandaşlarda ise tedirginlik yarattı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, neden bu kadar sık deprem yaşandığına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akdeniz'de Bir Günde 20'den Fazla Deprem Oldu... Naci Görür'den Flaş Açıklama: Devamlı Geriliyor - Resim : 2

'GERİLİYOR'

Dalma-batma zonuna dikkat çeken Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bu aralar Santroni Adası NE’sunda çok sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dalma-Batma zonunda Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalıp tüketilmesiyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor. Sevgiyle."

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Kaynak: Haber Merkezi

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