Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor... Sahra Hastanesi Kuruldu, Yaz Okulları Tatil Edildi

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve çevre illerde hissedildi. Depremde 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, artçı sarsıntılar devam ediyor. Dünden bu yana büyük küçük yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Son olarak AFAD'ın verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Yaşanan deprem, bölgede yaşayanları korkuttu.

İşte büyük deprem sonrası dakika dakika yaşananlar:

08.00 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53’te Balıkesir’in Sındırgı merkezli meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, ulaşım aksları, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtilerek, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli saha kontrollerinin yapıldığı ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremde, iletişim altyapısı anlamında da üç mobil işletmecinin şebeke ve servislerinde genel itibarıyla kesinti yaşanmamıştır. Ayrıca mobil kapsama alanında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Deprem prosedürleri kapsamında mobil işletmeciler tarafından vatandaşlarımızın hatlarına ücretsiz internet, SMS ve konuşma paketleri tanımlanmış ve bölgeye üç mobil işletmeci tarafından toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın internet tabanlı uygulamaları kullanmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

07.30 ÇÖKEN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkılan bina sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile havadan görüntülendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 1 kişiye mezar olan bina sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile havadan görüntülendihttps://t.co/62NzE7pHku pic.twitter.com/nhew9BiJFw — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 11, 2025

Enkaz altında kalan 4 vatandaş ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi ise kendi imkânlarıyla çıktı. Kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gece boyunca süren çalışmaların ardından sabahın ilk ışıkları ile yıkılan bina havadan dron ile görüntülendi.

05.10 SAHRA HASTANESİ KURULDU

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amacıyla Sındırgı Devlet Hastanesi’ndeki hastalar, Balıkesir merkezdeki hastanelere nakledildi. Vatandaşlar ise geceyi Sındırgı Atatürk Şehir Stadyumu'nda geçiriyor.



Edinilen bilgiye göre, saat 19.53’te meydana gelen depremin ardından hastane bahçesine sahra hastanesi çadırı kuruldu. Kentteki vatandaşlara bu çadırlarda acil servis hizmeti verilmeye başlandı. Sahra hastanesi çadırlarında ilk müdahalesi yapılan hastalar, aciliyet durumlarına göre civar illerden gelen 112 ambulansları ile başka hastanelere sevk ediliyor.

04.55 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

04.30 MEMİŞOĞLU'NDAN YARALILARA ZİYARET

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremde yaralanan ve tedavi altına alınan afetzedeleri ziyaret etti.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde yaralanan vatandaşları, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ettiğini belirtti.

Yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi veren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Depremle ilgili hastanelerimize toplam 52 etkilenen hastamız geldi. Bunlardan 29'unu yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar bu hastalarımızın 18'ini taburcu ettik ve 11 hastamız halen hastanemizde yatmakta. Bu 11 hastamızdan da 3 hastamız, direkt depremde etkilenen, diğerleri de kaçarken veya atlama şekilde yaralanmalar. Hepsinin durumları iyi. Allah bir daha bize bu tür felaketleri yaşatmasın. Rahmetli olan vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

04.00 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.00'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

03.10 YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'deki depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumların sahada görevinin başında olduğunu belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

02.10 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02.00 YAZ OKULLARI TATİL EDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi.

01.50 JANDARMADAN AÇIKLAMA

Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından bölgede 2 helikopter, 1 Jandarma Özel Harekat Bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve 4 Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin görevlendirildiğini, 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı ile de bölgeden ilgili birimlere görüntü aktarımı sağlandığını bildirdi.

00.19 ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 23.49 itibarıyla ilçede en büyüğü 4,6 olmak üzere 84 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA