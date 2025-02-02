AFAD Duyurdu: Adana'da Sabaha Karşı Korkutan Deprem

Adana'da saat 05.28'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.

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AFAD Duyurdu: Adana'da Sabaha Karşı Korkutan Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.28'de merkez üssü Saimbeyli olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem çevre ilçelerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken, derinliğini de 5 km olarak duyurdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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