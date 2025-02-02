AFAD Duyurdu: Adana'da Sabaha Karşı Korkutan Deprem
Adana'da saat 05.28'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.28'de merkez üssü Saimbeyli olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2025-02-02
Saat:05:28:19 TSİ
Enlem:37.89361 N
Boylam:36.11722 E
Derinlik:11.9 km
Detay:https://t.co/zlVAoFR5ds@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem çevre ilçelerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken, derinliğini de 5 km olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 2, 2025
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) https://t.co/a0RDivmIfl
02.02.2025, 05:28:18 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi