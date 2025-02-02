Gaziantep'te Korkunç Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobil birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Korkunç Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı yol ayrımı yakınlarında yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Gaziantep'te Korkunç Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Kazanın ardından tır ve otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te Korkunç Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

1 KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Kazada yaralanan 20 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te Korkunç Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 3

Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan otobüs muavini Veysel Feyda (37), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'te Korkunç Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 4

TRAFİĞE KAPATILDI

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu ise havanın soğuk olması nedeniyle Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Gaziantep'te Korkunç Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 5

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Adana-Nurdağı istikametinin yaklaşık 2,5 saattir trafiğe kapalı olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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