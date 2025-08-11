Üç İlde Ormanlar Alevlere Teslim: Çanakkale'de Kabus Bitmiyor! Tahliyeler Başladı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de yazın başından bu yana görülmeye başlayan orman yangınları, kimi zaman günlerce söndürülemezken, dört bir yandan yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Bolu, Manisa ve Çanakkale'de başlayan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Aydın ve Manisa'da meydana gelen orman yangınları ise kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sinop'ta dün başlayan orman yangını da kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" diye yazdı.

VALİDEN TRAFİK UYARISI

Vali Toraman bir başka paylaşımında ise "Çanakkale Onsezik Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım" dedi.

Çanakkale'deki yangına havadan müdahale anları

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de bir orman yangını çıktı.

Çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

HAVALİMANI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale'de devam eden orman yangınları nedeniyle Çanakkale Havalimanı'nın geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi.

MERSİN

Mersin’in Bozyazı ilçesinde de saat 11.30 sıralarında bir orman yangını çıktığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldığı bildirildi.

AYDIN’DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın’ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevlerin önü yerleşim yerleri ve ormanın blok olarak ağaçların bulunduğu kısmına ulaşmadan kesildi.

Alevler 2,5 saatlik müdahale sonucu saat 13.30 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre toplam 2 hektar tarım arazisi ve orman zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

BOLU'DA ORMAN YANGINI

Bir orman yangını da Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.26'da yapılan ihbar üzerine valilik koordinesinde orman, itfaiye, jandarma, sağlık, DSİ ve AFAD ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Yangına 2 helikopter ve 60'tan fazla personelle müdahale edildiği bildirilen açıklamada, söndürme çalışmalarında arazözler, itfaiye, su ikmal ve ilk müdahale araçları ile su tankerleriyle müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup, yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve söndürmek için tüm kurumlarımız seferber edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE KARA DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Manisa’nın Soma ilçesi Kozanlı Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz, su tankeri ve ilk müdahale aracı ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

Kaynak: DHA