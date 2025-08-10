Çanakkale'de Yine Orman Yangını! Lapseki'de Müdahale Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Gökköy yakınlarında tarım arazisinde yükselen alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.

Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA-DHA