Çanakkale'de Yine Orman Yangını! Lapseki'de Müdahale Başladı

Son günlerde peş peşe alevlerle mücadele verilen Çanakkale'de bir orman yangını daha başladı. Lapseki'de yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Gökköy yakınlarında tarım arazisinde yükselen alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

Çanakkale'de Yine Orman Yangını! Lapseki'de Müdahale Başladı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.

Çanakkale'de Yine Orman Yangını! Lapseki'de Müdahale Başladı - Resim : 2

Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Çanakkale Orman yangınları
