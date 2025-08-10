Çanakkale'de Yine Orman Yangını! Lapseki'de Müdahale Başladı
Son günlerde peş peşe alevlerle mücadele verilen Çanakkale'de bir orman yangını daha başladı. Lapseki'de yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Gökköy yakınlarında tarım arazisinde yükselen alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.
Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
Kaynak: AA-DHA
