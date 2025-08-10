16 Suç Kaydı Olan Firari Suç Makinesi Yakayı Ele Verdi!

Kayseri'de 16 suçtan aranan ve hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari kişi yakalanıp tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timleri ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda hakkında; 'Hırsızlık', 'Yağma', 'Tehdit', 'Kasten Yaralama', 'Mala Zarar Verme' ve 'İşyeri Dokunulmazlığının İhlali' gibi suçlardan 16 farklı suç dosyası ile aranan ve toplam 13 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. yakalandı. İşlemleri tamamlanan E.E. daha sonra cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

