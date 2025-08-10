Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anafartalar Zaferi' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde vesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anafartalar Zaferi' Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum."

Recep Tayyip Erdoğan
