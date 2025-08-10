Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anafartalar Zaferi' Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi