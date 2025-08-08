Manavgat Belediyesi Soruşturmasında Bir Tahliye Kararı

Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet iddiaları çerçevesinde düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, adli kontrol şartlarıyla tahliye edildi.

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklananlar arasında bulunan belediye başkan yardımcısı Gülsüm Özer, tahliye edildi.

Aylık tutukluluk incelemesi sonucunda Özer hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, mahkeme tarafından adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakılmasına hükmedildi.

Tahliye kararı sonrası Özer cezaevinden çıktı.

Soruşturma, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularında usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılmıştı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve bazı iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmış, 16 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Manavgat
