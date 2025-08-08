Skandal Sonrası Diplomalarını Silmişti… Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye günlerdir kamu kurumlarının en üst düzeylerinde görev yapan isimlerin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgeleri düzenlendiği çeteyi konuşuyor. Skandala dair soruşturmalar devam ederken, eleştirilerin hedefinde yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Anadolu Ajansı’na konuşarak hem soruşturma süreci hem de eğitim geçmişi hakkında açıklamalarda bulundu.

'KAMU KURUMLARININ E-İMZALARI TAKLİT EDİLDİ'

Ortaya çıkan bilgiye göre çete, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki bazı daire başkanlarının yanı sıra 15 üniversitenin öğrenci işleri birimlerinde çalışanların e-imzalarını kopyalayarak sahte belgeler üretti.

Şebekeye yönelik şu anda iki ayrı soruşturma yürütülüyor. Olayın yankıları sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkında da sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Sayan, özgeçmişinde yer alan Anadolu Üniversitesi’ne ait bazı lisans diplomalarını kaldırmış, bu değişiklik dikkat çekmişti.

‘İLK İHBAR 29 ŞUBAT 2024'TE GELDİ’

Sayan, sürecin başlangıcını şu sözlerle anlattı: "29 Şubat 2024'te BTK çatısı altında faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bir ihbar geliyor ve aynı gün inceleme başlatılıyor, 1 Mart 2024'te de yetkilendirilmiş 7 e-imza sağlayıcısına bilgi veriliyor, yüz yüze kimlik ibrazıyla başvuru alımı geçici olarak durduruluyor. Bu tarihten itibaren söz konusu sağlayıcılara ve sağlayıcıların gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldı. Bu inceleme doğrultusunda yapılan tüm işlemler ve log kayıtlarını detaylı inceledik. Burada elde ettiğimiz verileri adli ve idari soruşturmalara delil olması amacıyla kaydettik."

SAHTE KİMLİKLE SERTİFİKA ÜRETİMİ TESPİT EDİLDİ

Sayan’ın açıklamalarına göre, 9 Ağustos 2024’te bir üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi’nde şüpheli işlemler olduğu tespit edildi. Sayan, durumu şöyle özetledi:

Bunun üzerinde USOM ekiplerimizin yerinde gerçekleştirdiği tespit ve analizlerde, sahte kimlikle nitelikli elektronik sertifika üretildiği, ÖBS'ye yetkisiz erişim sağlandığı, e-imzanın sahte kimlik kullanılarak bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcı bayisinden alındığı, kimlik bilgileri doğru olmakla birlikte fotoğrafın farklı olduğu belirlendi

‘44 E-İMZA İPTAL EDİLDİ’

Tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devreye girdiğini belirten Sayan, "BTK, elde edilen delilleri savcılıkla paylaştı. Yaptığımız bu denetimlerin ardından sahte kimlikle üretilen 44 e-imza da iptal edildi" dedi.

VATANDAŞA SMS İLE UYARI

E-imza süreçlerinin güvenliğini artırmak için vatandaşlara da bilgilendirme yapıldığını söyleyen Sayan, "Tüm bu süreçte yürütülen soruşturmada delillendirmenin akamete uğramaması için resmi süreç titizlikle yönetildi, deliller toplandı, güvenlik önlemleri artırıldı. Ek önlem olarak da vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla başvuru sahiplerinin tamamına SMS göndererek, adlarına düzenlenen nitelikli elektronik imzaları e-Devlet kapısı üzerinden kontrol etmelerini sağladık" şeklinde konuştu.

"Bu süreçte SMS doğrulama ve süre şartı gibi ilave güvenlik adımlarını da zorunlu hale getirdik" diyen Sayan, "Bütün kritik durumlarda olduğu gibi ilgili kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışıyor, gerekli denetimleri ve teknik incelemeleri titizlikle sürdürüyoruz. Her alanda olduğu gibi dijital alanda da bu ülkenin en güçlü koruyucusuyuz. Vatandaşımızın verisini, kimliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DİPLOMA ELEŞTİRİLERİNE YANIT: ALNIM AK, BAŞIM DİK

Sayan, sosyal medyada çokça tartışılan eğitim geçmişiyle ilgili eleştirilere de "Ben bu insanların niyetini halis bulmuyorum. Bir diploma çetesi çökertilmiş, BTK ilk andan itibaren sürecin en yakın takipçisi olarak gerekli aksiyonları almış, sorunları çözmüş ama onlar buna odaklanmak yerine benim eğitimimle ilgili yalan yanlış haberleri yaymaya odaklandı çünkü işlerine gelen bu. Çok şükür benim bununla ilgili alnım ak, başım dik" sözleriyle yanıt verdi.

MEVZUATI BİLMEDEN ELEŞTİRİ YAPIYORLAR’

Sayan, özellikle Anadolu Üniversitesi’nden aldığı diplomalara dair yapılan yorumlara tepki göstererek şunları söyledi: "Özellikle mezuniyetlerimle ilgili yazılanları taraflı, art niyetli ve araştırmadan uzak buluyorum. Anadolu Üniversitesinden nasıl 4 tane bölüm bitirebilmişim? Bunu diyen kişiler de okul, üniversite, akademik kariyer görmüş insanlar. Sınavsız ikinci üniversite programlarını bilmiyorlar mı? 'Mevzuata aykırı doktora nasıl olur?' gibi 2016'dan önceki mevzuatı bilmeden 'İki doktora yapılamaz.' deniyor. Bütün yaşama yayılan bir eğitim süreci ve 8 yıllık yoğun çalışmanın çıktısı olan doktoraları sanki bir çırpıda yapılmış gibi yazıyorlar."

