‘İBB Davası Borsası’ İddiasında Gözaltı: Adını Özgür Özel'in Açıkladığı Avukat Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Tuzla mitinginde adını açıkladığı, savcılarla işbirliği yaparak İBB soruşturmasındaki tutuklulardan para aldığını iddia ettiği avukatın yakalandığını duyurdu.

Saymaz, şu bilgiyi paylaştı:

“CHP lideri Özgür Özel’in dün adını açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti tarafından bu akşam filmlere konu olacak bir şekilde yakalandı. Yıldırım’ın yurt dışına kaçmak için Antalya’ya gittiği iddia ediliyor.”

CHP lideri Özgür Özel’in dün adını açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti tarafından bu akşam filmlere konu olacak bir şekilde yakalandı. Yıldırım’ın yurt dışına kaçmak için Antalya’ya gittiği iddia ediliyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 7, 2025

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin Tuzla’daki ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde "İBB davası borsası" iddialarıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aralarında bazı savcıların ve bu kişilere aracılık eden avukatların bulunduğu bir grubu ‘çete’ olarak nitelendiren Özel, bu yapının yargı üzerinde pazarlıklar yaptığına dair elinde ciddi deliller olduğunu ileri sürdü.

Özel, söz konusu avukatlardan birinin adının ‘Mehmet Yıldırım’ olduğunu açıklayarak, "Milyonlarca dolarlık bir borsayı deşifre etmek hepimizin elinde. Samimi çağrımdır. HSK'ya yarın tarih, gün, saat, dekont vereceğiz. HSK‘ya avukatın 40 dakikalık telefon, WhatsApp görüşmesinin ses kaydının dökümünü vereceğim. O döküme göre işlem başlatır ve kanıta ulaşmak isterse ses kaydı, HSK murakıplarının elindedir, emrindedir" dedi.

‘ELİMDE KANITLARIM VAR’

CHP lideri konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bir avukatın adı M.Y.. Bir avukatın gezip şirketleri 'Sana da şu gelebilir, bu gelebilir, şöyle yaparsan seni kurtarırım' dediğini, bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını, hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü, bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini, dekont elde, bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini, tarih belli, saat belli, dekont belli, kamera kayıtları orada. Bu kişilerin bu parayı alıp avukata götürdüklerini, avukatın bir savcının ismini açıkça söyleyerek, bu ifadeleri şu gün bu kişi gelip şu ifadeyi verecek dediğini, bu dediğinin gerçekten de o dediği gün olduğunu, bu ispatla diğerlerine bir şeyler yaptırdığını… Yetmez, bu kişileri telefonda kısa da olsa savcıyla görüştürdüğünü biliyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi