Ankara'da 12 Milyonluk Gıda Skandalı! Soframıza Zehir Taşıyanlar Yakalandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya yönelik gerçekleştirilen denetimde, halk sağlığını tehdit eden büyük miktarda güvensiz gıda ürünü ele geçirildi. Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, ürünlerin piyasa değerinin 12 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Ankara'da 12 Milyonluk Gıda Skandalı! Soframıza Zehir Taşıyanlar Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya yönelik gerçekleştirilen denetimde, halk sağlığını tehdit eden büyük miktarda güvensiz gıda ürünü ele geçirildi. Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, ürünlerin piyasa değerinin 12 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

Valilik, yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen takipli, KOM faaliyeti kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla, 07 Ağustos 2025 tarihinde Kahramankazan ilçemiz Saray Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir firmaya yönelik denetim gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işletme hakkında alınan adli arama kararı doğrultusunda yapılan kontroller neticesinde; işletmede, yaklaşık piyasa değeri 12 milyon lira olan ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden, niteliği değiştirilmiş ve güvenilir olmayan gıda ürünleri ele geçirilmiştir” denildi.

2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Yapılan aramada; 17 bin 330 kilogram peynir, bin 700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, 14 bin 430 adet Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tağşiş listesinde yer alan ve ruhsatı iptal edilmiş firmalara ait etiket, bin gram gıda boyası ve toz formda antibiyotik ele geçirilmiş olup, ürünler imha edilmiştir. Konu ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Halkımızın sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Şara ile Görüşmüştü… Bakan Fidan'dan Kritik 'Suriye' Mesajı Şara ile Görüşmüştü… Bakan Fidan'dan Kritik 'Suriye' Mesajı
Karaya Çıkaran Paraya Para Demeyecek! Bakanlık Resmen Duyurdu, Bu Balığa Dikkat Bakanlık Resmen Duyurdu, Bu Balığa Dikkat
BTK, 'Sahte e-İmza' İçin Harekete Geçti! Alınan Tedbirleri Açıkladı BTK, 'Sahte e-İmza' İçin Harekete Geçti!
Türk Müziğinin Minik Serçesi'ydi: Sezen Aksu'nun Gerçek İsmini Görünce Çok Şaşıracaksınız! Meğer Yıllarca Herkesten Saklamış Gerçek İsmini Duyunca Şaşkına Döneceksiniz!
ÇOK OKUNANLAR
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı... Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı...