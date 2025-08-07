Şara ile Görüşmüştü… Bakan Fidan'dan Kritik 'Suriye' Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği ziyarette Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, temasların önemine vurgu yaptı.

Son Güncelleme:
Şara ile Görüşmüştü… Bakan Fidan'dan Kritik 'Suriye' Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaretinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Bakan Fidan, ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Fidan, ziyareti sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmişti.

Bakan Fidan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen dokuz ay içinde üçüncü kez Şam’ı ziyaret ettim. Her ziyaretimde, Suriye’nin birçok alanda katettiği ilerlemeyi bizzat müşahede etmekteyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara’nın liderliklerinde, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini her alanda derinleştirmekte kararlıyız.

Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Suriye’nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdik.

'İSRAİL'İN SURİYE'Yİ HEDEF ALAN FAALİYETLERİNİ ELE ALDIK'

Görüşmelerimizde bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduk. Suriye’nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık. Türkiye olarak, Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği bağlamında üstlenebileceği sorumluluklarda Suriye Hükümeti’ne gereken yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha vurguladık.

Görüşmelerimizde, İsrail’in Suriye’yi hedef alan faaliyetlerini de ele aldık. Suriye halkı, daha güzel bir gelecek inşa etmek için yakaladığı tarihi fırsatı değerlendirmek istemektedir.

'SURİYE HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Suriye Hükümeti, ülkenin daha güvenli, istikrarlı ve müreffeh olması için pek çok zorlukla aynı anda mücadele etmektedir. Bu sorunların aşılması için ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplum önemli bir destek sağlamaktadır.

İsrail ise bölgemizi istikrarsızlaştırma politikası izlemektedir.

İsrail’in politikalarına geçit verilmemesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz."

MİT'ten Büyük Operasyon! FETÖ'nün Mahrem İmamı Hakan Kahraman Manisa'da YakalandıMİT'ten Büyük Operasyon! FETÖ'nün Mahrem İmamı Hakan Kahraman Manisa'da YakalandıGüncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni 'Gazze' Mesajı: Masum Çocukların Hesabı SorulacakCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni 'Gazze' Mesajı: Masum Çocukların Hesabı SorulacakGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Hakan Fidan Suriye Ahmed Şara
Son Güncelleme:
Talep Toplama Süresinin Bitmesine Saatler Kaldı: İşte Gayrimenkul Sertifikası'nda Yatırımcıların İzlemesi Gereken Yollar Talep Toplama Süresinin Bitmesine Saatler Kaldı
İstanbul Eskişehir ve Ankara Hattında Seri Cinayet Şüphesi… Sevgilisini Öldürdü, Bir Kadın Kayıp! İfadesi Ortaya Çıktı Sevgilisini Öldürdü, Bir Kadın Kayıp! İfadesi Ortaya Çıktı
Ölümüyle Hayranlarını Perişan Etmişti: Ferdi Tayfur'un Gerçek Adını Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacaksınız! Gerçek Adı Şaşkına Çevirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni 'Gazze' Mesajı: Masum Çocukların Hesabı Sorulacak Yeni 'Gazze' Mesajı, 'Masum Çocukların Hesabı Sorulacak
ÇOK OKUNANLAR
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı... Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı...