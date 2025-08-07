İstanbul Eskişehir ve Ankara Hattında Seri Cinayet Şüphesi… Sevgilisini Öldürdü, Bir Kadın Kayıp! İfadesi Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da 2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan Emine Özkaya soruşturmasında yeni gelişmeler ortaya çıktı.

7 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

2018'de Emine Özkaya, 2021'de ise Iraklı Sally Ali, Eskişehir'de kayboldu. İkisinin de son görüştüğü kişi aynıydı. 4 yıldan beri cinayetten cezaevinde olan Muhsin Muhammed'in Sally Ali'nin katili ile Emine Özkaya'nın sevgilisi olduğu 7 yıl sonra tespit edildi.

CEZAEVİNDE İFADE VERDİ

Eskişehir’deki cezaevinde tutuklu bulunan Amjad Muhsin Muhammed, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Irak'ta fizyoterapi eğitimi aldığı ve iyi derecede İngilizce ile Fransızca konuşabildiği öğrenilen Muhammed'in, evli olduğu ve 15 yaşında bir kız çocuğu bulunduğu ortaya çıktı. Türkiye’ye 2017 yılında giriş yapan Muhammed, ifadesinde Emine Özkaya ile Urfa’da tanıştığını belirtti.

'ERKEK ARKADAŞIYLA SORUNLARI VARDI'

Muhammed’in ifadesinde, "Onunla Üniversite ortamındaki diğer arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştım. Ona İngilizce öğretiyordum. Bu nedenle arkadaşlığımız ilerledi. Erkek arkadaşı Erdal vardı. Onunla aralarında sorunlar olduğunu biliyordum. Biz yakın arkadaşız aramızda bir ilişki yoktu. Emine 5-6 kez benim oturduğum Eskişehir’e geldi. Son olarak geldiğinde evde bulunan kardeşimi Gebze’ye gönderdim. Birlikte Eskişehir’i gezdik. Gezerken karşımıza 3 erkek şahıs çıktı. Onun kuzenleri olduğunu öğrendim. Aralarında kürtçe konuştukları için ben ne konuştuklarını anladım. Ertesi gün onlarla tekrar buluştuk. Birlikte Ankara’ya gittik. Ben oradan ayrıldım. Onlar ne yaptı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

'YARDIM AMACIYLA PARA GÖNDERDİM'

Emine Özkaya’ya maddi yardımda bulunduğunu da söyleyen Muhammed, "Onun paraya ihtiyacı olduğunu biliyordum. Parayı yardım amacıyla gönderdim. O parayla bilet alıp İstanbul’a gelmesi konusunda bir bilgim yok” dedi.

'AMERİKA'YA GİTME HAYALİ VARDI'

Şüphelinin ifadesinde, Emine Özkaya’nın Amerika’ya gitme hayalinden de bahsettiği şu sözlerle anlattı: “İstanbul’a gelmiştim. Emine Özkaya’nın amcası beni arayıp yeğeninin kayboluşu ile konuşmak istediğini söyledi. Ben de yanına gittim. Ona Emine Özkaya’nın hayalinin Amerika’ya gitmek ve orada film yıldızı olmak olduğunu anlattım. Kayboluşu ile ilgili bir bilgimin olmadığını söyledim.”

'EVDE BULUNAN KANLARDAN HABERİM YOK'

Polis tarafından evde bulunan kan izleriyle ilgili sorgulanan Muhammed’in verdiği yanıtlar dikkat çekti: "Evde bulunan kanlardan haberim yok. Neden, nasıl böyle bir şey çıktı. Anlayamadım" şeklinde konuştu.

DİKKAT ÇEKEN TELEFON TRAFİĞİ

Telefon kayıtları üzerinden yapılan incelemede, Muhammed’in son altı ayda Emine Özkaya ile toplamda 894 kez iletişim kurduğu ve genel toplamda ise 1.975 görüşme yaptığı ortaya çıktı.

KARDEŞİ DE İFADE VERDİ

Şüphelinin kardeşi Asaad Monsin M.M. de ifade verdi. Fransızca öğretmeni olduğunu söyleyen kardeşi, 2017’de ağabeyiyle birlikte Türkiye’ye geldiklerini ve geçimlerini babalarının gönderdiği paralarla sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, kardeşi “Ağabeyim Türkiye’ye geldikten sonra Urfa’da oturmaya başladık. Orada Üniversite ortamına girip sosyalleşti. Bir süre burada kaldıktan sonra Eskişehir’e taşındık. Orada iki ayrı evde oturduk. Ben ağabeyim orada olmadığı zamanlar evde tek başıma hiç kalmadım. Parkelerin altında bulunan kanlarla bir ilgim yok" dedi.

'BANA EMİNE SANA MESAJ ATTI MI DİYE SORDU'

Emine Özkaya’nın yakın arkadaşı Deniz Umut B. de Emniyet’e çağrılarak ifadesi alındı. İsmini Remziye’den Deniz’e çeviren ve telefon ile bilgisayarının çalındığını söyleyen Deniz Umut B., Özkaya ile okulda tanıştıklarını ve kısa sürede dost olduklarını anlattı. Deniz Umut B. ifadesinde "Ziraat Fakültesinde okuyorum. İktisat fakültesinde okuyan Emine Özkaya ile okulda tanıştım. Kısa sürede dost olduk. Birlikte bir ev kiralayarak kalmaya başladık. Ben onun erkek arkadaşı ile imam nikahlı olduğunu biliyordum. Onu Amiad Muhsin Muhammed’le ben tanıştırdım. Daha sonra aralarında bir samimiyet oluştu. Ben arkadaşımın kaybolduğunu Amiad Muhsin Muhammed'ten öğrendim. Benim yanıma gelip bana ‘Emine sana da Amerika’ya gidiyorum’ diye mesaj attı mı diye sordu. Bana Amcasını aramamı ve bilgi vermem konusunda ısrar etti. Ben de Amcayı arayıp Emine’yi sordum. Onun da bir bilgisinin olmadığını öğrendim" dedi.

'EMİNE'NİN KONUSUNU AÇTI'

Ayrıca, Muhammed’in bir süre yanında kaldığını da belirten Deniz Umut B., "Bir ortamda Emine’nin Amerika’ya nasıl gidebileceği konusunu açtı. Daha sonra eğer deniz yoluyla gittiyse telefonun çekmeyeceğini bu nedenle ulaşılamamış olabileceğini söyledi" diye konuştu.

Deniz Umut B., Emine’nin gerçekten Amerika’ya gittiğini düşündüğünü ancak, "2021 yılında Amiad Muhsin Muhammed’in karıştığı cinayeti öğrendim. Bir anda arkadaşımın da bir cinayete kurban gitmiş olabileceği aklıma geldi" ifadeleriyle şüphelerinin arttığını anlattı.

Soruşturma kapsamında, Muhammed'in Antalya’da Alman uyruklu bir kadınla ilişki yaşadığı da tespit edildi. İfadesine başvurulan genç kadın, şüpheli için "O tam bir psikopattı. İsmini duyunca bile tüylerim diken diken oluyor." dedi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Emniyet, Amjad Muhsin Muhammed’in olası bir seri katil olma ihtimali üzerinde çok yönlü bir soruşturma yürütüyor.