MİT'ten Büyük Operasyon! FETÖ'nün Mahrem İmamı Hakan Kahraman Manisa'da Yakalandı

MİT, FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Hakan Kahraman'ı yurt dışına kaçma hazırlığındayken Manisa'da yakaladı. Kahraman hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve firari olarak arandığı bildirildi.

MİT'ten Büyük Operasyon! FETÖ'nün Mahrem İmamı Hakan Kahraman Manisa'da Yakalandı
FETÖ'nün gizli yapılanmasında "mahrem imam" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Hakan Kahraman, Manisa'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Kahraman’ın yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeyi planladığı ortaya çıktı.

FETÖ'DE KRİTİK BİR KONUMDA YER ALIYORDU

Bu bilginin ardından MİT’in koordinasyonunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün iş birliğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ’nün mahrem yapılanması içinde kritik bir konumda yer alan Kahraman gözaltına alındı.

Kahraman hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve firari olarak arandığı bildirildi.

Kaynak: AA

