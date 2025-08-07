BTK, Harekete Geçti... 44 'Sahte e-İmza' İptal Edildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nca (BTK) yapılan açıklamada, "BTK tarafından tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır" denildi.

Son Güncelleme:
BTK, Harekete Geçti... 44 'Sahte e-İmza' İptal Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BTK, tarafından sahte e-imza vakaları hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikâyetiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatılmıştır. Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürülmüştür. BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanınıda içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır. İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan ‘Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama’ hizmeti üzerinden https://turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir. Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Galatasaray Taraftarı Bunu Görünce Sinir Krizine Girecek! Barış Alper'in Eski Takımı Herkesi Şaşırttı Barış Alper'in Eski Takımı Herkesi Şaşırttı
Şara ile Görüşmüştü… Bakan Fidan'dan Kritik 'Suriye' Mesajı Şara ile Görüşmüştü… Bakan Fidan'dan Kritik 'Suriye' Mesajı
İstanbul Eskişehir ve Ankara Hattında Seri Cinayet Şüphesi… Sevgilisini Öldürdü, Bir Kadın Kayıp! İfadesi Ortaya Çıktı Sevgilisini Öldürdü, Bir Kadın Kayıp! İfadesi Ortaya Çıktı
Karaya Çıkaran Paraya Para Demeyecek! Bakanlık Resmen Duyurdu, Bu Balığa Dikkat Bakanlık Resmen Duyurdu, Bu Balığa Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı... Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı...