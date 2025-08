Özgür Özel 'Türkiye'ye İlan Ediyorum' Diyerek Duyurdu: 'İBB Davası Borsası Oluşturulmuş'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı'nın İstanbullulara yaptığı çağrı ile 43'üncü miting Tuzla'da gerçekleşti. Mitingde konuşan Özel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasında öne çıkanlar:

"Bu meydanları dolduranlar, Ekrem Başkana, belediye meclis üyelerine ve seçtiklerine, iradelerine sahip çıkmak için, emekli işçi için, işçi memur için, memur gençler için, esnaflar çiftçiler için burada. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!

'O meydanlar dolmaz, yavaş yavaş söner' diyenlere hep beraber gösterdik. enerjimiz yüksek, bitiremezsiniz. İrademiz çeliktendir bükemezsiniz. İnsanımız yüreklidir, korkutamazsınız. Ne diyordu Erdoğan; '30 gün sonra insan içine çıkamayacaklar. Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar. İşte Ekrem Başkanın emaneti burada. Ben CHP Genel Başkanı olarak Tuzla'dan Türkiye'nin gözünün içine baka baka söylüyorum ki; arkadaşlarımız masumdur, Erkem Başkan masumdur. Ancak karşımızda bir iftira çetesi vardır. Birazdan onun maskesini düşüreceğiz.

'2 KASIM'DA SANDIĞI GETİR'

Ben bütün Türkiye'deyim, sen neredesin Erdoğan? Sokağa çıkabilir mi? Hayır. Pazar gezebilir mi? Hayır. İşte salon adamı Erdoğan. Çık karşımızda cesaretin varsa 2 Kasım'da sandığı getir.

CHP tam tamına 22 ilde 4 gün üst üste Anadolu'dayız. CHP olarak hem Ağrı'dayız hem Aksaray'da. Parti her yerde. Örgüt her yerde. Mücadele ve çalışma her yerde. Görüyor musunuz, iktidara yürüyoruz.

'TÜRKİYE'Yİ KOLAY ÖLÜMLER ÜLKESİ OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ'

Tuzla, 1992 yılında kurulmuş bir ilçe. 7 seçim gördü. 6'sında yenildik kaybettik. Kurulduğundan beri Tuzla'da kaybetmiştik. 92'de kurulduğunda daha doğmamış, partinin evladı o gün 30 yaşındaki Eren Ali'ye güvendik, aday ettik. Tuzla güvendiği oy verdi.

İşçi memleketi hep iş cinayetleri ile gündeme gelir. Birisi bir yüzükle gemiler, gemicikler alırken her gün o gemileri yapanlar kanser oluyor, can veriyorlar. 30 bin 200 işçinin öldüğü Türkiye'de 2025 yılının ilk 6 ayında 961 işçi iş cinayetlerine kurban giderken Erdoğan, sermayeyi duyup onların üretim hırsını baskılamamak için gerekli tedbirleri almadı. Elbette iktidarımızda ülke kazanacak, zenginlik getireceğiz. Ama bu ülkeyi kolay ölümler ülkesi olmaktan çıkaracağız. İşçinin bu kadar canının ve alın terinin değersiz olduğu bir ülkeyi kabul etmiyoruz.

Birileri fildişi kulelerinden, saraylarından kibirli kibirli bakarken buradan sesleniyorum: Sizinle meselemiz var. İşçilere tepeden bakan ve karınca gibi gören iktidara sesleniyorum: Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

'KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR'

,Maalesef kimse güvende değil. Tersanedeki, tezgahın başındaki, madendeki işçi güvende değil. Yenidoğan bebekler, güneşin altında Mehmetçiğimizin şehit olması, ormanı kurtarayım derken hayatını kaybedenler... Kadın cinayetlerinden bir tanesi daha bugün yaşadık. Saliha Akbaş katledildi. Kadın cinayetleri politiktir. Tercihlerin sonucudur. İstanbul Sözleşmesinden çıkanlar, kadına karşı şiddetin mücadelesinin önünde duranlar, nafaka hakkına bile göz dikenler kadın cinayetlerinden birinci dereceden sorumludur. Hesap soracağız. Artık sizi o koltuklarda oturtmayacağız.

'TORBACIYI NARKOTİK ŞUBE MÜDÜRÜ YAPMIŞLAR'

Devlete ait hiçbir şey güvende değil. Yıllarca sınav sorularını FETÖ'cülere çaldıranlar, son LGS sınavına şaibe düşürenler, eldeki her şeyin çalındığı günlere geldik. Sahte diplomalar düzenlemişler, sahte ehliyet belgeleri düzenlemişler. Maalesef bu ülkede çalışan, sınavı kazanan 1 milyon öğretmen atanmazken, 300 atanmamış öğretmen intihar etmişken, bazı uyanıklara sınava bile girmeden diplomalar veren 250 bin liraya diploma satan bir sistem 2025 yılında Türkiye'de olmuştur. Maalesef aylar sonra haber olunca bakanlık tarafından doğrulanmıştır.

İnsan çıldıracak gibi değil diyor. 7 Ocak'ta 23 ilde, 23 Mayıs'ta 12 ilde toplam 35 ilde 197 şüpheliden 150 adli kontrol ile serbest bırakıldı. 30 yaşında 9 aylık belediye başkanını, kasasında mühür çıkan belediye başkanını gözaltına alanlar, 9 aydır bu skandalı örtüyorlar. Öbür tarafta sabah 6'da yaz, burada 9 aydır gizle. AKP'nin pislik paçasından akmaktadır. Bunu nasıl gizliyorsun? Çünkü bunun içinde Osmanlı torunuyum diyen şarlatan burada. Bakan yardımcın burada. Övünerek yazdığı 6 belgeyi özgeçmişinden kaldırmış. Nereye gitsen AKP var. Torbacıyı narkotik şube müdürü yapmış bu namussuzlar! Sarayda oturan biri diyor ki; 'Millet aç, ne diye diploma konuşuyorsunuz' Milleti aç bırakan da sensin, işsiz bırakan da sensin.

'TÜM TÜRKİYE'YE İLAN EDİYORUM'

Namuslu insanlara hiçbir kanıt yokken iftira attıranlar şimdi onlara kanıt bulamadıkları için iyice telaşa kapılıp bir yandan saçmalarken bir yandan da akıl almaz şeylere cüret etmeye başladılar. Şu anda buradan mesleklerini kötüye kullanan bazı savcılarla onların elçisi, aracısı bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp beni savcı bey yolladı, avukatlığını yapacağım, şu ifadeyi vereceksin, şunları söyleyeceksin, şu kadar da para vereceksin diyerek bir çetenin İstanbul Büyükşehir Belediye davası borsası

'ELİMDE KANITLARIM VAR'

Bir avukatın, adı M.Y., tam mı söyleyeyim? Mustafa Yıldırım... Bir avukatın, gezip şirketleri, sana da şu gelebilir bu gelebilir, şöyle yaparsan seni kurtarırım dediğini. Bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını, hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü, bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini (dekont elde), bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini -tarih belli, saat belli, dekont belli, kamera kayıtları orada- ve bu kişilerin bu parayı alıp avukata götürdüklerini, avukatın bir savcının ismini açıkça söyleyerek bu ifadeleri şu gün bu kişi gelip şu ifadeyi verecek dediğini, bu dediğinin gerçekten de o gün olduğunu, bu ispatla diğerlerine bir şeyler yaptığını, yetmez bu kişileri telefonda kısa da olsa savcıyla görüştüğünü bilmiyorum, bilmiyorum, elimde kanıtım var. Bunu yarın Hakimler Savcılar Kurulu'na veriyorum."

