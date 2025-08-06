Bitlis'te Zincirleme Kaza! Freni Boşalan TIR, 10 Araca Çarptı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde freni boşalan maden yüklü tır, ışıklarda bekleyen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu. Tırın çarptığı minibüs, kamyonet ve otomobillerde hasar oluştu.

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Bitlis'te Zincirleme Kaza! Freni Boşalan TIR, 10 Araca Çarptı
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 10 araca çarpması sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bitlis'te Zincirleme Kaza! Freni Boşalan TIR, 10 Araca Çarptı - Resim : 1

Kaza, saat 18.00 sıralarında Güroymak ilçe girişinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 26 EB 601 plakalı TIR, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, önündeki seyir halinde olan ve yol kenarına park edilen 10 araca çarptıktan sonra durdu.

Bitlis'te Zincirleme Kaza! Freni Boşalan TIR, 10 Araca Çarptı - Resim : 2

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: AA-DHA

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