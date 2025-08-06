O İddialar Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Sahte Rapor İçin Suç Duyurusu

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan, ‘sahte sağlık raporuyla yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye’de kalış süresinin usulsüz şekilde uzatıldı’ yönündeki iddiaları ilişkin açıklamada bulundu.

Son Güncelleme:
O İddialar Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Sahte Rapor İçin Suç Duyurusu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan, sahte sağlık raporuyla bir yabancının Türkiye’de kalış süresinin usulsüz şekilde uzatıldığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Başkanlık, iddiaların ardından konuyla ilgili adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Sahte sağlık raporuyla, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı' yönündeki gerçek dışı haber ve paylaşımlar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Göç İdaresi Başkanlığımıza başvuru yapan yabancıların teslim ettiği tüm belgeler büyük bir titizlikle incelenerek gerçek olup olmadıkları ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edilmekte, sahte belge sunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır. Haberlerde adı geçen yabancının İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sunduğu sağlık raporunun gerçekliğinden şüphe edilmesi üzerine gerekli incelemelerin yapılması amacıyla bahse konu rapor İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ve sahte olduğunun anlaşılması üzerine Beylikdüzü Devlet Hastanesi tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu rapora istinaden herhangi bir ikamet izni verilmesi veya mevcut ikamet izni süresinin uzatılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı
Son Güncelleme:
Süper Lig Hakemi Testi Geçemeyince Cezası Kesildi! Kariyeri Bitebilir... Süper Lig Hakeminin Kariyeri Tehlikede!
Bartın'da Orman Yangını! Alevler Yerleşim Yerini Tehdit Ediyor Bartın'da Orman Yangını! Alevler Yerleşim Yerini Tehdit Ediyor
Ev Hayali Kuranlar Dikkat! Konut Alımında Yeni Formül Masada: Faizsiz Peşinatsız 4 Yılda Ev Sahibi Olun Konut Alımında Yeni Formül Masada! Faizsiz, Peşinatsız...
İstanbul’da Trafik Kilit! Yoğunluk Yüzde 74’e Ulaştı İstanbul’da Trafik Kilit! Yoğunluk Yüzde 74’e Ulaştı
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı: 'Kırılmayı Bekleyen Kol Armutlu-İmralı-Bandırma Koludur' Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
SON DAKİKA EMEKLİ HABERİ: 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlara 3600 Günle Erken Emeklilik Fırsatı! İşte Tablo... Milyonlarca Kişiye Erken Emeklilik Fırsatı!
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord Karşısında Çıkaracağı İlk 11... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor