İstanbul’da Trafik Kilit! Yoğunluk Yüzde 74’e Ulaştı
İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik adeta durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Trafik Yoğunluğu Haritası’na göre, saat 18.30 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 74’e ulaştı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Trafik Yoğunluğu Haritası’na göre, saat 18.30 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk oranı %74’e ulaştı.
Özellikle ana arterlerde yaşanan sıkışıklık, sürücülere zor anlar yaşattı. D-100 Karayolu’nun Yenibosna mevkiinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şehir genelinde toplu taşıma duraklarında da yoğunluk gözlemlenirken, sürücüler alternatif güzergâhlara yönelmeye çalıştı.
Yetkililer, trafiğin ilerleyen saatlerde kademeli olarak rahatlamasının beklendiğini belirtti.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: