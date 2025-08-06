Otel Havuzunda Feci Olay: 9 Yaşındaki Çocuk Boğularak Hayatını Kaybetti

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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir otelin havuzunda meydana geldi. Sevim ve Faysal Güler çifti, yürüyüş yapmak üzere otelden ayrıldıklarında, küçük Ali otelde kaldı. Saat 18.30 civarında havuza giren çocuk, bir süre sonra çırpınmaya başladı ve ardından hareketsiz şekilde suda kaldı. Güvenlik kameraları, yaşanan anları kaydetti.

Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Otele ulaşan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Ali Güler kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, jandarma ekipleri otelin sahibi Ş.B. ve havuz sorumlusu A.N.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.