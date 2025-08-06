Bursa'da 5 Dakikalık Serinlik

Bursa'da aşırı sıcakların ardından gelen yağmur vatandaşları serinletti.

Bursa'da 5 Dakikalık Serinlik
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Aşırı sıcaklarla kavrulan Bursa’da 5 dakikalık yağmur vatandaşları serinletti.

Bursa'nın bazı bölgelerinde yangınlardan sonra beklenen yağmur, bugün çok kısa olsa da etkili oldu. Öğleden sonra aniden başlayan yağış 5 dakika sürdü.

Uzun bir aranın ardından yağan yağmur vatandaşları serinletti. Hava sıcaklığı 21 dereceye düşerken, nem oranı yüzde 56'lara çıktı. Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün içinde ara ara etkili olacağı tahmininde bulundu.

Kaynak: İHA

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