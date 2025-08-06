Bartın'da Orman Yangını! Alevler Yerleşim Yerini Tehdit Ediyor

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Bartın merkeze bağlı Kayadibi Çavuş köyü yakınlarındaki Asarlık mevkisindeki ormanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 iş makinesi yangına müdahaleye başladı.

Bölgede kuvvetli rüzgar etkili olurken, Bartın Valisi Nurtaç Arslan da çalışmaları yerinde takip etti. Köyde yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek olurken, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

🔴Bartın'daki orman yangınını Vali Nurtaç Arslan yerinde takip etti:



🗣️"2 helikopter geliyor, bölge müdürüyle görüştüm. Gerekirse destek isteyelim Kastamonu'dan" https://t.co/CwS6gAzgex pic.twitter.com/yIj1k70PDn — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 6, 2025

Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerini tehdit ediyor..

Kaynak: DHA-İHA