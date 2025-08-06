Bartın'da Orman Yangını! Alevler Yerleşim Yerini Tehdit Ediyor

Bartın merkeze bağlı Kayadibi Çavuş köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Bartın'da Orman Yangını! Alevler Yerleşim Yerini Tehdit Ediyor
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Bartın merkeze bağlı Kayadibi Çavuş köyü yakınlarındaki Asarlık mevkisindeki ormanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 iş makinesi yangına müdahaleye başladı.

Bartın'da Orman Yangını! Alevler Yerleşim Yerini Tehdit Ediyor - Resim : 1

Bölgede kuvvetli rüzgar etkili olurken, Bartın Valisi Nurtaç Arslan da çalışmaları yerinde takip etti. Köyde yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek olurken, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerini tehdit ediyor..

Kaynak: DHA-İHA

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Bartın Orman yangınları
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