AKOM’un Ardından Valilik de Uyardı! İstanbul’da Hava Değişiyor! Sağanak Yağış ve Fırtına Kapıda

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Haftalardır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan İstanbul, bugün itibarıyla kasvetli ve gri bir gökyüzüne uyanırken, meteorolojik uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Şehir genelinde ilerleyen saatlerde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) ardından İstanbul Valiliği de vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valiliğin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, MGM'nin son tahminlerine göre bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yerel ve aralıklı sağanak yağışlarla birlikte gök gürültüsü beklendiği belirtildi.

ÇATI UÇMASI VE DİREK DEVRİLMESİ...

Açıklamada,"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; Bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış (1-10 mm) bekleniyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bu akşam saatlerinde ve yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

SEFERLER İPTAL EDİLEBİLİR

İstanbul Valiliği'nin ardından bir uyarı da Şehir Hatları'ndan geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle “seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği” bildirildi.

AKOM UYARMIŞTI

AKOM ise gün içerisinde yaptığı duyuruda, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi