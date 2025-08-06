İstanbul'da Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Fırtına Geliyor

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İstanbul haftalardır bunaltıcı sıcakların etkisi altında. Meteoroloji, bugün kentte yağmur beklendiğini duyurmuştu. Sabah saatlerinde sağanak etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos Salı gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK

Yapılan tahminlere göre; ülkenin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısı parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İstanbul, Edirne, Balıkesir, Kırklareli ve Manisa başta olmak üzere Marmara genelinde (Bilecik hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rize, Ordu, Giresun çevreleri ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde de yerel yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

FIRTINA UYARISI

Rüzgar, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerinde ise güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-70 km/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul 31°C, Edirne 36°C.

Ege: Manisa çevrelerinde sağanak bekleniyor. İzmir 34°C, Denizli 41°C.

Akdeniz: Doğu kesimlerinde yağış var, Antalya 32°C, Adana 37°C.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık. Ankara ve Eskişehir 37-38°C arasında.

Karadeniz: Doğu Karadeniz’de yağış var, Trabzon 27°C, Rize çevresinde yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu, Kars ve Van çok bulutlu; Malatya 40°C.

Güneydoğu Anadolu: Kavurucu sıcaklar devam ediyor. Diyarbakır 43°C, Siirt 42°C.

Kaynak: Haber Merkezi