Tırla Çarpışan ATV'deki Yolcu Öldü

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Samsun’un Canik ilçesinde tır ile ATV’nin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yakınlarla polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Kaza, Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sabahattin Karasu’nun (54) kullandığı 05 ABJ 366 plakalı ATV, Sinan Azgül (30) idaresindeki 06 DL 6289 plakalı dorseli tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ATV’de yolcu olarak bulunan Türkan Karasu (51) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Sabahattin Karasu ise ağır yaralı olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Türkan Karasu’nun yakınları büyük üzüntü yaşarken, polis ekipleriyle aralarında kısa süreli arbede meydana geldi. Güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA