Ankara'da 8 Katlı Bina Tahliye Edildi

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Ankara’nın Sincan ilçesinde 8 katlı binanın yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildiği bildirildi.

Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi'nde 18 daire bulunan 8 katlı binanın zemin kat kolonlarında çatlama meydana geldiğini fark eden apartman sakinleri, yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak koordineli olarak bina sakinlerini tahliye etti.

AFAD, İtfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ön incelemenin ardından 8 katlı binanın mühürlenmesine karar verildi.

Kaynak: AA