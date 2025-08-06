Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu

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Yalova’dan Yunanistan’a gitmek için Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay’dan haber alınamıyor. Yukay’ın teknesi Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından parçalanmış halde bulundu.

Yalova'da iş insanı Halit Yukay, Yunanistan'a gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Arama çalışmalarına başlayan ekipler tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Yukay’a ulaşamayan ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı.

Yukay, için arama- kurtarma çalışması başlatılırken, iş insanının Yunanistan’a gitmek için hareket ettiği anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: DHA