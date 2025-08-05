İki Haftadır Aranıyordu: Cansız Bedeni Ormanda Yanmış Halde Bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaklaşık iki haftadır kayıp olarak aranan Musa Gümüş'ün cansız bedeni bulundu. Gümüş'ün bedeninin orman yangınında yandığı düşünülüyor.

İki Haftadır Aranıyordu: Cansız Bedeni Ormanda Yanmış Halde Bulundu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde, 24 Temmuz Perşembe gününden beri kendisinden haber alınamayan Musa Gümüş'ün bulunması adına jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Musa Gümüş'ün cansız bedeni, köy yakınlarından geçen D-650 kara yolunun kenarında motosikletiyle birlikte yanmış halde bulundu.

ORMAN YANGININDA YANMIŞ

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, ardından Osmaneli sınırlarına sıçrayan yangında yandığı düşünülen Gümüş'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA-DHA

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