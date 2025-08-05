Mardin'de Feci Kaza... Devrilen TIR'da Mahsur Kalan Şoför Yanarak Can Verdi

Mardin'de feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkarak devrilen TIR'da mahsur kalan şoför yanarak hayatını kaybetti.

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Mardin Nusaybin’de meydana gelen trafik kazasının ardından korkunç görüntüler ortaya çıktı. Kontrolden çıkarak devrilen TIR bir anda alev aldı. TIR’ın içinde mahsur kalan Mehmet Çiftçi, yanarak hayatını kaybetti.

Mardin'de Feci Kaza... Devrilen TIR'da Mahsur Kalan Şoför Yanarak Can Verdi - Resim : 1

Nusaybin ilçesinde 20.30 sıralarında meydana gelen kazada Mehmet Çiftçi yönetimindeki TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, motor kısmından alev aldı. Çiftçi yanan TIR’da mahsur kalırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR’da yapılan incelemede, Çiftçi’nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Mardin'de Feci Kaza... Devrilen TIR'da Mahsur Kalan Şoför Yanarak Can Verdi - Resim : 2

Çiftçi’nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

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Kaynak: DHA

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