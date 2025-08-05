Turkcell'den Dev Satış! Operasyonlarını Sonlandırdı

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Türkiye’nin en büyük telekominikasyon firmalarından Turkcell, dev bir satışa imza attı. Turkcell, satışın detaylarını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Turkcell şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a 538,7 milyon dolara satıldığını açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devredildiğinin kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, satışın detaylarına şu ifadelerle yer verildi:

"Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."

Turkcell bu satışla, Ukrayna'daki tüm operasyonlarını sonlandırmış oldu.

Kaynak: AA