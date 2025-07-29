Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'dan Sonra Türkiye'ye 4. Operatör Geliyor! Tarih Netleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de mobil iletişim alanında rekabeti artıracak önemli bir gelişme yaşanıyor. Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki TÜRKSAT, yeni yasama döneminde Meclis’e sunulacak düzenleme ile kablo ve yayın hizmetlerini birbirinden ayırarak mobil sektöre adım atmaya hazırlanıyor. TÜRKSAT’ın, 2026 yılının ilk çeyreği sona ermeden 4. mobil operatör olarak faaliyete geçmesi hedefleniyor.

SEKTÖRDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Mevcut mobil operatörlerin fiyat politikaları vatandaşların yoğun tepkisini çekerken, sektördeki rekabet eksikliği de eleştiri konusu olmayı sürdürüyor. Türkiye’de halihazırda hizmet veren üç operatörün ikisinin büyük hisseleri kamuya aitken, yine Türkiye Varlık Fonu kontrolünde bulunan TÜRKSAT’ın sektöre dahil olmasıyla dengelerin değişmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'YE 4. OPERATÖR GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yürüttüğü Türkiye Varlık Fonu’nun şirketlerinden biri olan TÜRKSAT, dördüncü mobil iletişim sağlayıcısı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni dönemde Meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenlemenin ardından, şirketin operatör hizmetleri için düğmeye basacağı ifade ediliyor.

HEDEF 2026’NIN İLK ÇEYREĞİ

TÜRKSAT’ın mobil hizmetlere ne zaman başlayacağına ilişkin takvim de netleşiyor. Şirketin, gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından 2026 yılının ilk çeyreği bitmeden hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Böylece Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un ardından sektörde dördüncü oyuncu olarak yerini alacak. TÜRKSAT'ın devreye girmesiyle birlikte, mobil iletişim pazarında rekabetin artması ve tüketici lehine fiyat politikalarının oluşması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi