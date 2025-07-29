Araç Sahipleri İçin 2 Gün Süre Verildi: Bu Parayı Ödemeyen Sürücülere Para Cezası Kesilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ikinci taksit dönemi geldi çattı. 2025 yılına ait ikinci taksitin son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlenirken, bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahipleri gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Araç sahipleri, ek mali yükle karşılaşmamak için ödeme işlemlerini zamanında tamamlamaya çalışıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ SON TARİH

Vergi takvimine göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti için son gün 31 Temmuz 2025. Bu tarihten sonra yapılacak ödemelerde yasal faiz uygulanacak. Yüz binlerce araç sahibi, belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlayarak gecikme cezası riskinden kaçınmak istiyor.

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIR?

Ödeme sürecinin yaklaşmasıyla birlikte araç sahipleri, vergi ödemelerini nasıl gerçekleştireceklerini de araştırıyor. MTV ödemeleri hem dijital ortamlardan hem de fiziki noktalar üzerinden yapılabiliyor. İşte ödeme yapılabilecek kanallar:

Dijital Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mobil uygulaması

e-Devlet sistemi

Bankaların internet ve mobil bankacılık hizmetleri

PTT şubeleri

Vergi daireleri

Online ödeme yapmak isteyenler; plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil/sahiplik belge tarihini girerek işlemlerini hızlıca tamamlayabiliyor.

GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödeme yapmayan araç sahiplerine, anaparaya ek olarak gecikme faizi uygulanacak. Bu nedenle, vergi mükelleflerinin belirtilen tarihten önce ödemelerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi