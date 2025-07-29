Borsa İstanbul Duyurdu: Gayrimenkul Sertifikalarında Yeni Düzenleme

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir adım atıyor. Bakanlık öncülüğünde, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle geliştirilen gayrimenkul sertifikası modeli, İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent Evleri Projesi ile yeniden gündeme geliyor.

Proje kapsamında, vatandaşlar bütçelerine göre konutun tamamına sahip olmak zorunda kalmadan sertifika alarak birikim yapabilecek ya da sertifika sayısını artırarak zamanla konut sahibi olabilecek. Böylece hem yatırım hem de mülkiyet süreci herkes için erişilebilir hale gelecek.

MARJ DÜZENLEMESİ

Damla Kent Evleri'nin gayrimenkul sertifikalarının önümüzdeki günlerde halka arz edilmesi beklenirken, Borsa İstanbul'dan da dikkat çeken bir karar geldi. Borsa İstanbul (BİST), söz konusu sertifikaların işlem göreceği piyasalarda fiyat marjını yüzde 5 olarak belirledi.

BİST tarafından yapılan açıklamada, "Pay Piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

NE DEMEK?

Borsa işlemlerinde fiyat marjı, bir varlığın bir işlem günü içinde en fazla ne kadar yükselip düşebileceğini belirleyen sınırı ifade ediyor. Hisse senetleri için bu marj genellikle artı-eksi yüzde 10 olarak uygulanıyor. Ancak gayrimenkul sertifikalarında bu sınır daha dar tutuldu. Yeni düzenlemeye göre, gayrimenkul sertifikaları gün içinde en fazla yüzde 5 oranında değer kazanıp kaybedebilecek.

Bu uygulama, hem yatırımcının korunmasını hem de piyasada daha dengeli bir fiyat oluşumunu hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi