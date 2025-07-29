Borsa İstanbul Duyurdu: Gayrimenkul Sertifikalarında Yeni Düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak için gayrimenkul sertifikalarını hayata geçiriyor. Borsa İstanbul, gayrimenkul sertifikaları için yeni bir karar aldı. Sertifikaların günlük fiyat değişim sınırı yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüldü.

Borsa İstanbul Duyurdu: Gayrimenkul Sertifikalarında Yeni Düzenleme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir adım atıyor. Bakanlık öncülüğünde, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle geliştirilen gayrimenkul sertifikası modeli, İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent Evleri Projesi ile yeniden gündeme geliyor.

Proje kapsamında, vatandaşlar bütçelerine göre konutun tamamına sahip olmak zorunda kalmadan sertifika alarak birikim yapabilecek ya da sertifika sayısını artırarak zamanla konut sahibi olabilecek. Böylece hem yatırım hem de mülkiyet süreci herkes için erişilebilir hale gelecek.

Borsa İstanbul Duyurdu: Gayrimenkul Sertifikalarında Yeni Düzenleme - Resim : 1

MARJ DÜZENLEMESİ

Damla Kent Evleri'nin gayrimenkul sertifikalarının önümüzdeki günlerde halka arz edilmesi beklenirken, Borsa İstanbul'dan da dikkat çeken bir karar geldi. Borsa İstanbul (BİST), söz konusu sertifikaların işlem göreceği piyasalarda fiyat marjını yüzde 5 olarak belirledi.

BİST tarafından yapılan açıklamada, "Pay Piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

NE DEMEK?

Borsa işlemlerinde fiyat marjı, bir varlığın bir işlem günü içinde en fazla ne kadar yükselip düşebileceğini belirleyen sınırı ifade ediyor. Hisse senetleri için bu marj genellikle artı-eksi yüzde 10 olarak uygulanıyor. Ancak gayrimenkul sertifikalarında bu sınır daha dar tutuldu. Yeni düzenlemeye göre, gayrimenkul sertifikaları gün içinde en fazla yüzde 5 oranında değer kazanıp kaybedebilecek.

Bu uygulama, hem yatırımcının korunmasını hem de piyasada daha dengeli bir fiyat oluşumunu hedefliyor.

Konut Sahibi Olmanın Yeni Formülü! Bakan Kurum Açıkladı… İşte 15 Soruda Gayrimenkul Sertifikasıyla Ev Alma RehberiKonut Sahibi Olmanın Yeni Formülü! Bakan Kurum Açıkladı… İşte 15 Soruda Gayrimenkul Sertifikasıyla Ev Alma RehberiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Borsa İstanbul Gayrimenkul
Akaryakıtta Son Durum Ne? İşte 29 Temmuz 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları... Akaryakıtta Son Durum... İşte Güncel Fiyatlar
Astrolog Uyardı: Asla Evlenilmeyecek Erkekler İşte Bu 3 Burçtan Çıkıyor Astrolog Uyardı: Asla Evlenilmeyecek Erkekler İşte Bu 3 Burçtan Çıkıyor
Dolar ve Euro Yeniden Fırladı Dolar ve Euro Yeniden Fırladı
El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke! Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke!
AYM’den Emsal ByLock Kararı: Adil Yargılanma Başvurusu Reddedildi AYM’den Emsal ByLock Kararı: Adil Yargılanma Başvurusu Reddedildi
Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da Uğurcan Çakır Monaco'da
Galatasaray'da Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti
Meteoroloji Tarih Verdi! Ferahlayacağız... Bunaltıcı Sıcaklara Sağanak Molası Bunaltıcı Sıcaklara Sağanak Molası