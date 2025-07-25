Konut Sahibi Olmanın Yeni Formülü! Bakan Kurum Açıkladı… İşte 15 Soruda Gayrimenkul Sertifikasıyla Ev Alma Rehberi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Gayrimenkul Sertifikası’nı tanıtarak konutta yeni dönemin detaylarını paylaşmıştı. Bakan Kurum “81 ilde konut ve kira fiyatlarının düşeceğini göreceğiz. Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşanan konut darlığının ortadan kalkacağını göreceğiz. Ev sahibi olmayan, ilk evini alacaklara, gençlere, memurlara ev imkanı olmasına destek olacak Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanımız milletimize müjdeleyecek” demişti.

Bakan Kurum’un açıklamasının ardından gözler ilk olarak İstanbul’da başlatılan Gayrimenkul Sertifikası’na çevrildi. Bakan Kurum, merak edilenleri 15 soruyu yanıtlayarak açıkladı. İşte detaylar…

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum “Görüyorum ki; dün açıkladığımız küçük birikimlerle ev alma projemize ilgi büyük ve merak edilen birçok konu var” diyerek şöyle anlattı:

1. Gayrimenkul Sertifikası nedir?

Gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimindeki bir yatırım aracıdır. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görür, hisse senedi gibi alınıp satılabilir.

2. Diğer yatırım araçları yerine neden Gayrimenkul Sertifikası seçmeliyim?

Bu sistem yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, küçük birikimlerle ev sahibi olma (Asli Edim) veya Borsa İstanbul'da işlem gören bir menkul kıymet yatırımı yapma fırsatı verir. Aynı zamanda konut satın almadan konut değeri kadar kazanç (Tali Edim) elde etme imkanı sunar.

3. Gayrimenkul Sertifikaları'nın güvencesi nedir?

Gayrimenkul sertifikaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ ve Emlak Konut güvencesindedir.

4. Gayrimenkul Sertifikası'na ne kadar parayla yatırım yapabilirim?

Yatırım yapmak için tek bir sertifika (1 sertifika fiyatı 7,59 TL) almanız yeterlidir. Bütçenize göre dilediğiniz adette sertifika alabilir, birikimlerinizi yavaş yavaş büyütebilirsiniz. Herhangi bir alt veya üst limit bulunmamaktadır.

5. Gayrimenkul Sertifikası ile nasıl ev sahibi olurum?

Sertifikalarınızı biriktirdikçe, istediğiniz gayrimenkulün sertifika adedine ulaştığınızda ilgili projeden ev sahibi olabilirsiniz. Bu sürece 'Asli Edim' denir.

6. Evimi proje bitmeden seçebilir miyim?

Evet seçebilirsiniz. Gayrimenkulün sertifika adedine ulaştığınızda, asli edim talep süresi içerisinde talepte bulunarak Damla Kent Projesi'nden evinizi seçebilirsiniz. Böylece beğendiğiniz daire sizin için ayrılır ve başka birine satılamaz. Projenin tamamlanmasıyla evinizin tapusunu alabilirsiniz.

7. Ortak konut almak mümkün mü?

Evet mümkün. Bir daireyi birden fazla kişi birlikte alabilir. Bu uygulamaya paylı mülkiyet denir. Yani iki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabilir ve tapuya isimleri hisseleri oranında yazılır.

8. Her daire aynı fiyatta mı?

Dairelerin bulunduğu kat ve cephe gibi özelliklerine göre fiyatları ve dolayısıyla sertifika adetleri daireye göre farklılık göstermektedir. Bu farka "şerefiye farkı" denir.

9. Proje kapsamında ne kadar konut satılacak, talepler ne zaman toplanacak?

Damla Kent Projesi'nde 5 bin 325 konut yer alacak, ilk olarak projenin birinci etabında yer alan 1540 adet konut halka arz edilecek. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplanacak.

10. Gayrimenkul Sertifikalarımla ev almak istemezsem ne olur?

Ev almayı tercih etmeyen yatırımcılar için iki seçenek bulunuyor. Birincisi dilerseniz yatırım hesabınızdan satış emri vererek, sertifikalarınızı güncel borsa fiyatı üzerinden satabilir, birikiminizi nakde çevirebilirsiniz. İkincisi proje sonuna kadar bekleyip 'Tali Edim' kapsamında gayrimenkul satışından elde edilen gelirden, sertifikalarınız oranında kazanç sağlayabilirsiniz.

11. Gayrimenkul Sertifikalarımı istediğim zaman satabilir miyim?

Evet, satabilirsiniz. Gayrimenkul Sertifikaları, Borsa İstanbul'da işlem görür, hisse senedi gibi istediğiniz zaman alıp satabilirsiniz. Sertifikalarınız o günkü borsa fiyatı üzerinden satılır ve paranız hesabınıza geçer.

12. Proje tamamlandığında tüm gayrimenkuller satılmazsa ne olur?

Proje kapsamında eğer satılmamış bir gayrimenkul bulunursa tüm satılmamış gayrimenkuller TOKİ tarafından izahnamede belirtildiği şartlarda satın alınır.

13. Gayrimenkul Sertifikası'nda yatırım takvimi ne kadar sürer?

Damla Kent Projesi yatırım takvimi 48 ay olarak planlandı.

14. İstediğim dairenin Gayrimenkul Sertifika adedi proje boyunca değişir mi?

Hayır değişmez. Proje tamamlanana kadar ihraç tarihinde belirlenmiş sertifika adedine ulaştığınızda evinizi alabilirsiniz.

15.Projeden daire satın almak için ne kadar sertifika biriktirmek gerekir?

62 metrekarelik 1+1 daireler için 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 2+1 daireler için 863 bin 276 adet sertifika biriktirmek gerekiyor.

Görüyorum ki; dün açıkladığımız küçük birikimlerle ev alma projemize ilgi büyük ve merak edilen birçok konu var.



İlk olarak İstanbul’da başlattığımız Gayrimenkul Sertifikasıyla ilgili 15 soru 15 cevap burada ⬇️ pic.twitter.com/TekjW3AbSn — Murat KURUM (@murat_kurum) July 25, 2025

Kaynak: Haber Merkezi