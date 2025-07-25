Kan Donduran Çağla Çetinalp Cinayetinde Karar: 100'den Fazla Bıçak Darbesi... İnternet Geçmişi Dehşete Düşürdü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 14 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’i bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki U.E.Y.’ye verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın cinayeti önceden planladığı ve internette boğarak öldürme yöntemlerini araştırdığı, çeşitli silahlar ve araç gereçlerden oluşan bir alışveriş listesi hazırladığı ifade edildi. Mahkeme, failin yaşını göz önünde bulundurarak en yüksek sınırdan ceza verdi.

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Kan Donduran Çağla Çetinalp Cinayetinde Karar: 100'den Fazla Bıçak Darbesi... İnternet Geçmişi Dehşete Düşürdü
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Kan donduran olay, 15 Haziran 2023'te Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Lise mezunu Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. ile polis memuru babası İ.U.Ç.’nin evinde buluştu. Aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıkan ikili arasında yaşanan korkunç olayda, U.E.Y. genç kızı 100’ü aşkın bıçak darbesiyle öldürdü.

Eve dönen baba İ.U.Ç., kızını kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Hacer Çağla’nın hayatını kaybettiği belirlendi. U.E.Y. ve baba İ.U.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda İ.U.Ç. serbest bırakılırken, U.E.Y. tutuklandı.

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, U.E.Y. hakkında “çocuğu tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Yargılamalar basına kapalı olarak yapıldı. 16 Temmuz’da görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanığın cezasını çocuk olması nedeniyle 15 yıl hapis olarak belirledi.

Kan Donduran Çağla Çetinalp Cinayetinde Karar: 100'den Fazla Bıçak Darbesi... İnternet Geçmişi Dehşete Düşürdü - Resim : 1

DETAYLAR KAN DONDURDU

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda, U.E.Y.’nin olaydan yaklaşık iki ay önce cinayeti planladığı, internet üzerinden “kan lekesi nasıl çıkar”, “tabanca fiyatları”, “lateks eldiven” gibi aramalar yaptığı ifade edildi. Ayrıca içinde balta, satır, matkap, çekiç gibi aletlerin bulunduğu bir alışveriş listesi oluşturduğu, boğarak öldürme üzerine forumlar incelediği kaydedildi.

'SÜRPRİZİM VAR' DEDİ, ÖLDÜRDÜ

Sanığın olay günü temizlik eldiveni aldığı ve Hacer Çağla’ya “Sana sürprizim var, odana geç beni bekle” dediği bilgisine de yer verildi. Tüm bu deliller, cinayetin planlı şekilde işlendiğini ortaya koydu.

15 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanığın eylemini “canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” kapsamında değerlendirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle cezası Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesi gereği indirimsiz olarak 15 yıla düşürüldü. Kararda, “Sanık suçu haksız tahrik altında işlememiştir” denilerek herhangi bir indirim uygulanmadığı vurgulandı.

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Kaynak: DHA

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