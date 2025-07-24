Mersin'de Korkunç Cinayet! Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Mersin'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir erkek, annesini birçok kez boğazından bıçaklayarak katletti. Saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Mersin'de Korkunç Cinayet! Annesini Bıçaklayarak Öldürdü
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Türkiye'de kadın cinayetleri günden güne artarken, son olarak Mersin'in Mut ilçesine bağlı Deveci Mahallesi Yıldızlar Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında korkunç bir olay daha meydana geldi. İddiaya göre şizofreni hastası olan Ali D. (48), annesi Belkıs Keskin'i (68) birçok kez boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Evden gelen sesleri duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Belkıs Keskin'i yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Mersin'de Korkunç Cinayet! Annesini Bıçaklayarak Öldürdü - Resim : 1

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis ekipleri şüpheli Ali D.'yi olay yerinde gözaltına alırken, Belkıs Keskin'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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