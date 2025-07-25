TEM Otoyolu'nda Feci Kaza! Yolcu Otobüsü, Kamyona Arkadan Çarptı: Yaralılar Var

TEM Otoyolu Kocaeli’de yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 1’i ağır, 7 kişi yaralandı; trafik kontrollü olarak sağlandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, Gebze ilçesi Muallimköy mevkisinde saat 07.30 sıralarında korkutan bir kaza meydana geldi. S.T. yönetimindeki 28 ABE 755 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Ş.C. idaresindeki 54 AKH 812 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otobüste hostes olarak görev yapan Ayça Y. ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Ayça Y.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, Ayça Y. ve diğer yaralıları çevredeki hastanelere ambulanslarla nakletti. Kazanın etkisiyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafik kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenlerini ve sorumluluğunu belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve yol güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Çukurca’da Trafik Kazası: 3 YaralıÇukurca’da Trafik Kazası: 3 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Kocaeli Trafik kazası
Son Güncelleme:
İYİ Partili Başkan Orman Kahramanlarını Korkak İlan Etti! Alevler Arasında Mekik Dokudular Yine de Yaramadılar İYİ Partili Başkan Orman Kahramanlarını Korkak İlan Etti
ÖSYM Duyurdu! ALES Sonuçları Açıklandı ÖSYM Duyurdu! ALES Sonuçları Açıklandı
Sık Sık Strese Giren Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Sık Sık Strese Giren Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler! Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler!
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat: Merkez Bankası'ndan Yeni Faiz Kararı Merkez Bankası'ndan Yeni Faiz Kararı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Sıcaklık Uyarısı! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Sıcaklık Uyarısı
Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de
Diyarbakır’da Petrol Sondaj Kuyusunda Patlama! 2'si Ağır, 7 Yaralı Diyarbakır’da Petrol Sondaj Kuyusunda Patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Minguzzi' Talimatı: Yasa Değişikliği Sinyali... Yaş Sınırı Değişecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Minguzzi' Talimatı