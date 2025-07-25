TEM Otoyolu'nda Feci Kaza! Yolcu Otobüsü, Kamyona Arkadan Çarptı: Yaralılar Var

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, Gebze ilçesi Muallimköy mevkisinde saat 07.30 sıralarında korkutan bir kaza meydana geldi. S.T. yönetimindeki 28 ABE 755 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Ş.C. idaresindeki 54 AKH 812 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otobüste hostes olarak görev yapan Ayça Y. ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Ayça Y.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, Ayça Y. ve diğer yaralıları çevredeki hastanelere ambulanslarla nakletti. Kazanın etkisiyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafik kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenlerini ve sorumluluğunu belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve yol güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Kaynak: DHA