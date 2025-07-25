İYİ Partili Başkan Orman Kahramanlarını Korkak İlan Etti! Alevler Arasında Mekik Dokudular Yine de Yaramadılar

Türkiye yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden orman kahramanlarına ağlarken İYİ Partili Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, açtığı canlı yayında skandal bir açıklama yaptı. Torun “Burada 12 tane arasöz ormancı vardı, bağıra çağıra resmen kaçtılar. Orman yangınıyla mücadele etmek için işe girmiş olan adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar” dedi.

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Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Manisa, Karabük, Antalya… Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, Eskişehir’de yanına müdahale eden 10 kahraman hayatını kaybetti.

İYİ Partili Başkan Orman Kahramanlarını Korkak İlan Etti! Alevler Arasında Mekik Dokudular Yine de Yaramadılar - Resim : 1

Bilecik’te orman yangını sürerken sosyal medyada canlı yayın açarak açıklamalarda bulunan İYİ Partili Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, rüzgarın yön değiştirmesi sonrası alevlere farklı noktalardan müdahale etmek için bölgeden ayrılan söndürme ekiplerine çirkin ithamlarda bulundu.

İYİ Partili Başkan Orman Kahramanlarını Korkak İlan Etti! Alevler Arasında Mekik Dokudular Yine de Yaramadılar - Resim : 2

'KORKUP AĞLAYARAK KAÇTILAR'

İYİ Partili Torun, ekibin korkarak kaçtığını öne sürerek şöyle konuştu: Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Burada aşağı yukarı 12 tane arasöz vardı ormancı. Buradan bağıra çağıra resmen kaçtılar. Bakın burada bir tane araçla söndürüyoruz burayı. Orman yangınıyla mücadele etmek için işe girmiş olan adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar.

Farklı illerde çıkan orman yangınlarına müdahale sürerken, yangınlara karşı mücadele kapsamında 4 bin 231 personel, 45 hava aracı ile 1236 kara aracı çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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